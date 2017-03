Cciaa, 170 mln euro danni a turismo

8 mila posti lavoro in meno in sistema ricettivo 4 regioni

Ammontano a circa 170 milioni di euro i danni economici e circa 8 mila posti di lavoro in meno in un anno per il sistema ricettivo le conseguenze del terremoto in Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Secondo una stima della Camera di commercio di Monza e Brianza, i danni per il turismo si registrano soprattutto in Umbria, con circa 80 mln di euro in meno per ristoranti, alberghi e imprese della ricettività e nelle Marche, con 57 mln. Anche in Abruzzo e nel Lazio indotto in calo, con -30 milioni (rispettivamente 16,7 e 15 mln). La Cciaa di Monza e Brianza ha elaborato dati Istat, Banca d’Italia, Ciset. Per Renato Mattioni, segretario generale della Camera di commercio di Monza e Brianza, ”è necessario ricostruire la vita intorno a quella filiera del chilometro utile, dalla produzione agricola tracciata a un’economia del tempo libero, dal terziario di mercato all’artigianato di qualità, per arrivare ai prodotti bandiera, identificativi di un territorio”.

ANSA