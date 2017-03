UN COMITATO IN ITALIA A SOSTEGNO DI TRUMP

Costituito il Comitato Italiano a sostegno dell’azione politica di Donald Trump.

Oggi, 13 marzo 2017, Mauro della Porta Raffo ha costituito il Comitato Italiano a sostegno dell’azione politica di Donald Trump.

In un mondo nel quale il politicamente corretto e la poltiglia culturale sinistrorsa dominano, in un momento nel quale la perversa globalizzazione impera, in una temperie economica e sociale conseguentemente disastrosa, in un frangente in cui gli uomini politici, ovunque, si dimostrano inetti e miseri, Donald Trump si appalesa diverso, differente, realmente rivoluzionario venendo per questo perseguito e perseguitato dai media

Occorre, necessita sostenerlo ovunque per quanto possibile.

Il Comitato darà in breve tempo avvio ad una serie di iniziative delle quali verrà data comunicazione.

Le adesioni si ricevono all’indirizzo mail mdpr1@libero.it

Mauro della Porta Raffo