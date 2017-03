Startup in cerca di due “mistery guest” con il compito di testare hotel di lusso

Il lavoro esclusivo consiste nel controllare la qualità dei servizi delle strutture, dalla spa alla piscina, dal servizio in camera al ristorante

Il mistery guest nel settore del turismo di lusso è un lavoro che sicuramente moltissime persone desiderebbero. Bidtotrip, startup che opera nel luxury travel e primo sito di aste per i migliori hotel del mondo, cerca due figure con il compito di diventare “ospiti misteriosi” almeno per due weekend al mese e testare la qualità dei servizi delle strutture, dalla spa alla piscina, dal servizio in camera al ristorante.

Tramite la piattaforma, gli utenti di Bidtotrip possono vincere camere in alberghi a 5 stelle a prezzi da urlo. Le persone che la startup sta cercando, full time una e part time l’altra, devono essere affidabili, disponibili a trasferte di lavoro, intraprendenti, con ottima conoscenza della lingua inglese e spiccate doti di flessibilità, organizzazione e autonomia operativa.

TgCom 24