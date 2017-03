Stampanti 3D: la tecnologia che rivoluzionerà il futuro

Avrete almeno una volta sentito parlare delle stampanti 3D. Sono delle stampanti capaci di riprodurre con dei moduli prestabiliti oggetti di ogni tipo come un vaso, un bicchiere o addirittura un’auto.

Il problema di queste stampanti è il fattore economico.

Infatti stampanti di dimensioni di pochi centimetri costano almeno qualche centinaia di euro e quelle di medie dimensioni superano anche i cinquemila euro.

Quelle di elevate dimensioni (come quelle aziendali per lo sviluppo di auto ad esempio per fare dei prototipi) costano qualche centinaio di migliaia di euro.

Cosa ha di rivoluzionario questo strumento voi vi chiederete?

Se il nostro mondo continuasse in questo ritmo evolutivo nel campo tecnologico, fra circa duecento anni si potrà godere di questo strumento in massa.

Non ci sarà più bisogno di andare a un negozio di elettronica per comprare uno smartphone ma si acquisteranno i software per stamparli comodamente a casa.

Ci sono però diversi inconvenienti, infatti, parlando dei moduli, potrebbero essere piratati o peggio ancora usati da chiunque per costruire armi.

Attualmente i problemi che vi ho elencato ad oggi è difficile riscontrarli dato che il problema maggiore è quello economico che ho elencato precedentemente.

Quindi, io mi chiedo: è troppo utopico pensare ad un futuro simile o concordate con il mio pensiero?

Rid, studente