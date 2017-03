Intel punta 15 miliardi sulle auto che si guidano da sole

Il colosso americano acquista l’israeliana Mobileye, i cui software leggono la presenza di ostacoli imprevisti lungo il tracciato. Da inizio anno il suo valore è cresciuto di un quarto a 10 miliardi di dollari

Il quotidiano Haaretz lo descrive come il maggior shopping tecnologico che abbia mai riguardato Israele, che come noto è una delle patrie delle startup digitali e affini. Il colosso dei chip Intel ha infatti acquistato per 15,3 miliardi di dollari la compagnia Mobileye, quotata al New York Stock Exchange dove ha una valutazione intorno ai dieci miliardi e mezzo di dollari (dopo un rally del 24 per cento da inizio anno).

La testata cita TheMarker e ricorda che Mobileye è di base a Gerusalemme ed è stata fondata nel 1999 da Amnon Shashua, professore che segue i processi tecnologici, e dal ceo Ziv Aviram. Nel cuore dello sviluppo di Mobileye ci sono i sistemi di assistenza alla guida che stanno spostando il futuro dell’industria auto verso le quattro ruote che si guidano da sole: si preoccupano di rilevare ostacoli imprevisti (come pedoni o macchine che escono improvvisamente dalle loro corsie) lungo la strada. La sua tecnologia viene montata dai costruttori tradizionali che stanno facendo a gara con i giganti del tech come Google, Apple e Tesla per conquistare questo nuovo mercato.

Le iniziali indiscrezioni della stampa si sono poi tradotte in una ufficializzazione da parte della società di Santa Clara che ha confermato l’accordo per 15,3 miliardi di dollari (con un valore d’impresa di 14,7 miliardi). Come si legge in una nota, Intel ha messo sul piatto 63,54 dollari per azione in contante, il 34% in più rispetto all’ultima chiusura di Mobileye a Wall Street, venerdì scorso.

Da parte di Intel, questa nuova sfida sembra una via di possibile crescita dopo che la rivale Qualcomm si è imposta nel settore dei chip per gli smartphone. Già c’erano stati dei contatti tra le parti, che avevano cooperato l’anno scorso con la Bmw per sviluppare la tecnologia che secondo le stime dovrebbe portare i veicoli autonomi a calcare le strade dall’alba del nuovo decennio. Haaretz ricorda per altro che Intel è già una delle società più presenti nel territorio, dove dà da lavorare a 10mila persone. La società oggetto d’acquisto ha registrato 358 milioni di ricavi nel 2016, dai 40 milioni del 2012. Dovrebbe sfondare la soglia del mezzo miliardo di dollari quest’anno.

La Repubblica