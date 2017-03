Google regina, e’ il miglior posto per lavorare

La classifica di Fortune. E’ l’ottava volta in 11 anni

Google si conferma ancora una volta la societa’ migliore per lavorare. A incoronare Mountain View e’ Fortune, stilando l’annuale classifica sui migliori posti di lavoro sulla base delle segnalazioni dei dipendenti.

La medaglia d’argento va a Wegmans Food Markets. Il gradino piu’ basso del podio a Boston Consulting Group.

”Dipendenti contenti si traducono in una societa’ di successo” afferma Fortune, sottolineando che Google e’ il miglio posto per lavorare per l ‘ottava volta in 11 anni. La classifica annuale Fortune e’ giunta alla sua dodicesima edizione e 12 societa’ ne hanno sempre fatto parte, fra queste Publix, REI e Goldman Sachs.

