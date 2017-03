Sinergie in casa Confsal per settori bancario e assicurativo

I sindacati autonomi Confsal Comunicazioni (poste e comunicazioni), Falbi (Banca d’Italia), Fesica (commercio, industria e artigianato) e Unisin (credito e riscossione) hanno avviato in seno alla Confsal – la confederazione cui aderiscono, guidata dal segretario generale Marco Paolo Nigi, e con Emilio Fatovic, vicesegretario con delega all’area del privato impiego – un confronto sugli scenari attuali e sui possibili sviluppi che interesseranno i settori di propria competenza.

“Questo a fronte di ‘possibili avvicinamenti’, così come è affiorato nel dibattito economico-sindacale di questi giorni. Nel caso in cui dovessero verificarsi delle accelerazioni, cosa che le organizzazioni citate non si augurano, la Confsal, quarta confederazione sindacale italiana, e le federazioni aderenti si faranno trovare pronte, forti del loro peso e della loro rappresentatività”, si legge in una nota. “Le organizzazioni sindacali – prosegue – hanno sentito la responsabilità di avviare una più stretta cooperazione al fine di garantire diritti, tutele e adeguate retribuzioni ai più giovani e a tutti coloro che entrano nel mondo del lavoro e di salvaguardare le tutele e i diritti per gli addetti attuali, estendendo le aree contrattuali al fine di ricomprendere tutele e garanzie anche per i nuovi mestieri”.

I segretari generali Raffaele Gallotta (Confsal Comunicazioni), Luigi Leone (Falbi), Bruno Mariani (Fesica) ed Emilio Contrasto (Unisin) hanno convenuto sull’importanza e sul ruolo della Confsal “quale polo aggregante e punto di riferimento delle realtà autonome, in particolare in tutti i comparti legati ai servizi e al terziario”. Per le quattro organizzazioni, “non subire gli eventi ma riuscire ad anticiparli per governarli è la forza della nostra autonomia: essa consente a ciascuno di noi di operare nel modo migliore nel settore di riferimento e di trovare nella confederalità la sintesi libera ma modernamente organizzata delle nostre istanze e della nostra politica”. “L’’autonomia nella confederalità’ si rivela oggi il punto qualificante di un sindacato moderno”, conclude la nota.

ADNKRONOS