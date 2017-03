Scuola: il 14 marzo è il Pi Greco day, ministero ospita sfide e quiz

Gare tra istituti. Fedeli “al centro il rilancio dello studio della matematica”

Una sfida a colpi di numeri e quiz matematici. Martedì prossimo, 14 marzo, sarà celebrato per la prima volta anche al ministero dell’Istruzione il ‘Pi Greco Day‘, giornata dedicata alla costante matematica più famosa. Centinaia di scuole si sfideranno on line mentre una delegazione di studenti svolgerà le gare al Ministero dove alle 9 la Ministra Fedeli aprirà ufficialmente la manifestazione.

“Si tratta di un appuntamento molto importante. Questa manifestazione, che per la prima volta arriva al Miur – sottolinea Fedeli, che ha diffuso un video per lanciare l’iniziativa, realizzato insieme a Elisabetta Strickland, docente di matematica dell’Università ‘Tor Vergata’ – metterà al centro il rilancio della passione per lo studio della matematica. Ci saranno quiz e giochi. Avremo centinaia di scuole collegate e invitiamo le altre a partecipare numerose”.

In tutto il mondo matematici, fisici, studenti rendono omaggio al Pi Greco con una serie di iniziative organizzate per il 14 marzo, una data simbolo. Scrivendola secondo la consuetudine anglosassone di anteporre il mese al giorno, dunque 3 e 14, si ottengono infatti in sequenza i numeri del Pi Greco approssimato. Il 14 marzo coincide anche con l’anniversario della nascita di Einstein. Il Pi Greco Day è stato lanciato per la prima volta dal fisico statunitense Larry Show nel 1988, a San Francisco.

La Giornata organizzata in Italia punta a promuovere la passione per la matematica e le materie scientifiche tra gli alunni. Il 14 mattina il Ministero aprirà le porte a 100 ragazze e i ragazzi della primaria, della secondaria di I e II grado che, suddivisi in squadre, si sfideranno rispondendo a una serie di quiz matematici, con difficoltà e stimoli differenziati in base all’ordine di scuola. Alle 11.00 la sfida si sposterà anche on line: le scuole iscritte alla manifestazione si collegheranno in diretta streaming con gli organizzatori dell’evento tramite un’apposita piattaforma. Ogni istituto potrà partecipare con una o più squadre che potranno essere formate al massimo da 4 fra ragazze e ragazzi. Il numero sale a 5 per gli istituti che saranno al Miur. Per entrare nella classifica finale sarà necessario risolvere tutti gli esercizi. Per il podio, a parità di punteggio, farà la differenza il tempo impiegato nella risoluzione dei quiz.

Le classifiche delle scuole partecipanti saranno comunicate nel corso di un successivo evento che si terrà il 26 aprile.

Questa la pagina per le iscrizioni: http://redooc.com/pigreco.

C’è tempo fino al 13 marzo per aderire.

Ansa