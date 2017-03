Su WhatsApp le aziende potranno contattare i clienti

Le aziende potranno presto avere un’arma in più per curare i loro affari. Facebook sta infatti testando un sistema che permette alle imprese di contattare direttamente i clienti sull’app di messaggistica WhatsApp. Lo sostiene Reuters, sottolineando come questa potrebbe essere una nuova fonte di guadagno per il social network che ha acquistato l’app ormai tre anni fa e a inizio 2016 l’ha resa nuovamente gratuita.

L’agenzia di stampa britannica riporta che WhatsApp ha stretto un mese fa un accordo con Y Combinator, un incubatore di startup, per poter testare la nuova funzione. Al momento però non si conoscono le aziende coinvolte in questa fase di sperimentazione. In realtà l’idea di aprire WhatsApp al mondo delle imprese non è del tutto nuova. Già un paio di anni fa erano circolate indiscrezioni su questo progetto che soltanto ora si è trasformato in un qualcosa di concreto.

A testimoniare l’interesse verso questo tema c’è anche il lancio di WhatsApp for Business in India, come riportato recentemente da Mashable. Un sistema che le piccole imprese possono usare per tenersi in contatto con i loro clienti. Ma anche Facebook sta lavorando per avvicinarsi sempre più al mondo delle aziende. Da una parte con il lancio di Facebook at Work, versione della piattaforma dedicata alle imprese, dall’altra aprendo una sezione per le offerte di lavoro, facendo così concorrenza a LinkedIn.

Il Secolo XIX