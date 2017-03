Uber: via libera California a test auto autonome su strada

Il Dipartimento dei trasporti statale ha dato il via libera all’app per auto con conducente

Le auto senza guidatore di Uber tornano in California. Il Dipartimento dei trasporti statale ha dato il via libera all’app per auto con conducente di testare su strada auto autonome. Il via libera arriva pero’ con paletti: non trasportare passeggeri durante i test e la necessaria presenza di un guidatore di emergenza in grado di intervenire in caso di problemi.

Il permesso risolve un confronto che va avanti da mesi, da quando Uber in dicembre ha lanciato il programma pilota di auto senza guidatore a San Francisco.

”Quando Uber ha illegalmente testato le sue auto senza guidatore a San Francisco lo scorso anno, le vetture sono state viste passare i semafori quando era rosso. la tecnologia di Uber non e’ abbastanza sicura” afferma John Simpson, dell’autorita’ a tutela dei consumatori. ”Ora che Uber ha i permessi, la sua attivita’ deve essere – mette in evidenza Simpson – controllata da vicino dalla polizia”.

Ansa