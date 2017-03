Il Tinder ‘segreto’, solo ad invito per ricchi e vip

TechCrunch, su app per incontri una rete ‘parallela’ per élite

C’è un Tinder “segreto” cui si accede solo per inviti selezionati, riservato a persone ricche e famose. Secondo quanto riportato dal sito TechCrunch, la popolare app per gli incontri sta coltivando da sei mesi anche una sorta di rete parallela, molto esclusiva, che si chiamerebbe Tinder Select. Non si tratterebbe di un’applicazione separata, ma di una sorta di livello nascosto di Tinder. Gli utenti che possono accedervi sono iscritti alla piattaforma come gli altri ma, a differenza dei “comuni mortali”, hanno facoltà di scegliere se cercare l’anima gemella sul Tinder per le masse o su quello per pochi eletti. Il meccanismo con cui la piattaforma “sceglie” chi può entrare in Select non è noto.

Una fonte indica che questi utenti sono “vip” di vari settori, dagli amministratori delegati di grosse aziende alle super modelle, ma non solo. I membri dell’élite sono anche iscritti che sulla piattaforma “funzionano molto”. Insomma utenti attraenti e di alto profilo. Pare che la stessa app abbia mandato inviti per Select e che abbia dato ad alcuni di questi membri, ma non a tutti, la possibilità di invitarne altri. La compagnia non ha commentato le indiscrezioni.

Ansa