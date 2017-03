Ritardi nelle consegne per l’iPhone, St soffre in Borsa

La compagnia italo-francese si sarebbe assicurata una importante fornitura, che rischia però di slittare rispetto ai tempi previsti. L’indiscrezione di un blog francese fa scattare le vendite dopo il recente rally

Stmicroelectronics colpita dalle vendite in Borsa sulle voci di un ritardo nella fornitura di componenti per l’iPhone8, una commessa che ha contribuito al recente rally del titolo (+70% negli ultimi tre mesi). L’azione (segui in diretta) è invece oggi in forte ribasso.

In base a quanto circola nelle sale operative, riporta Radiocor, il dietrofront è stato originato dalle indiscrezioni del blog francese Igeneration, secondo cui la produzione dei sensori di immagine 3d prodotti dal gruppo italo-francese per la nuova versione dello smartphone di casa Apple sarebbe in ritardo sulla tabella di marcia e potrebbe non essere completata per il mese di settembre, periodo nel quale sarebbe previsto il lancio sul mercato dell’iPhone. In realtà, la commessa Apple per St non è mai stata confermata ufficialmente dalle parti ma gli analisti e gli esperti del settore la danno per scontata da mesi, da quando cioè il ceo Carlo Bozotti ha annunciato un incremento degli investimenti nel 2017 per sostenere la produzione di componenti da cui è atteso un significativo impatto sui ricavi nella seconda parte dell’anno. I rumors successivi all’annuncio hanno presto individuato in Apple il cliente per questi importanti contratti di fornitura.

L’indiscrezione francese dunque sembra confermare l’esistenza di questi accordi sui sensori 3d, su cui st e Apple la vorebbero nel laboratorio di Grenoble, anche se ne segnala i ritardi con un probabile slittamento nell’uscita della versione edition dell’iPhone rispetto alle versioni 7s e 7s plus. “Il contributo dei sensori 3d e dell’iPhone ai ricavi di St potrebbe dunque essere inferiore alle attese nel 2017 e questo probabilmente sta provocando la correzione del titolo in Borsa”, sottolinea un analista.

La Repubblica