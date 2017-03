Airbnb porta le “Esperienze” a Roma

Non più solo alloggi unici: dalla piattaforma si potrà accedere ad attività e luoghi caratteristici grazie alla passione degli host capitolini

La capitale è città pilota nel mondo, unica in Italia insieme a Firenze.

Cavalcare alla luce del mattino lungo le mura di Ostia Antica, riscoprendo un cammino dimenticato. Seguire le mani esperte di un artigiano al lavoro su delicati tessuti, e imparare i segreti per confezionare un capo sartoriale secondo la tradizione dei rioni Monti e Trevi, realizzando da soli un oggetto ben più prezioso alla memoria del solito souvenir. Sono alcuni dei nuovi modi di vivere il soggiorno a Roma presentate da Airbnb, che ha annunciato oggi in città il lancio delle sue Esperienze locali.

Le prime 10 attività disponibili, che si propongono di aiutare i viaggiatori a scoprire le meraviglie e l’anima della Città Eterna ben oltre i tradizionali circuiti turistici e il solo centro storico, sono da oggi disponibili all’interno di Trips, la nuova sezione della piattaforma Airbnb annunciata lo scorso novembre durante l’Open di Los Angeles che promette di semplificare il rito del viaggio fornendo accesso, attraverso un’unica app, oltre agli alloggi a esperienze indimenticabili e preziosi consigli sulle destinazioni, direttamente dalle persone del luogo.

Le Esperienze Airbnb

Roma si unisce così a Firenze, unica altra meta italiana, e a Barcellona (annunciata la scorsa settimana) alle oltre 12 iniziali destinazioni iconiche al mondo già presenti nella sezione Esperienze. E’ previsto che nel 2017 il numero di città raggiunte dall’offerta superi le 50: da Amsterdam a Beirut, passando per Buenos Aires, Cartagena, l’Havana, fino a Miami, Osaka, Rio De Janeiro, Shanghai, Tel Aviv e molte altre ancora.

“Trips unisce in un unico posto il dove, il cosa e il chi del viaggio. Per i viaggiatori, rappresenta un modo diverso di fare esperienza della città, permettendo loro di immergersi nelle comunità locali. Per le città, invece, è una risorsa per diversificare l’offerta turistica, spostando parte del flusso di turisti fuori dai centri più affollati e permettendo agli abitanti di partecipare alle attività turistiche condividendo le proprie passioni e specialità, beneficiando di qualche entrata extra. Trips è anche un modo per i residenti di scoprire attività diverse o luoghi nascosti e incontrare nuove persone”, ha spiegato Andrea La Mesa, Global Director of Operations di Airbnb Trips, in Italia per presentare le novità dell’offerta.

Le Esperienze comprendono attività attentamente studiate e guidate da esperti locali – sia che si tratti di una singola attività, come un seminario di spada tenuto da un samurai, sia che si tratti di un’esperienza a immersione totale, articolata su più giorni, come quella dedicata alla scoperta e alla guida di automobili classiche a Malibu. Offrono accesso a luoghi e comunità altrimenti difficili da raggiungere, come nel caso del cacciatore di tartufi in Toscana – una delle più apprezzate a livello internazionale – o dei garage rapper di Londra, senza dimenticare iniziative che consentiranno di dare un contributo sociale alle comunità, partecipando alle attività di volontariato organizzate da associazioni locali.

Dal momento del lancio avvenuto lo scorso Novembre più di 700 host hanno attivato delle Esperienze da prenotare in 14 città.

Le città con il più alto numero di Esperienze disponibili sono: Los Angeles (130), Parigi (101) e Tokyo (80).

Il 91% delle Esperienze prenotate ha ricevuto una recensione a 5 stelle, il massimo della valutazione.

Dal lancio, le esperienze sono state prenotate da viaggiatori di 73 paesi diversi.

Sono già 40 quelle avviate a Firenze dallo scorso novembre. Esperienze che vogliono riscoprire l’artigianato locale fiorentino nelle zone meno battute dai sentieri turistici tradizionali, come quella dell’Oltrarno.

Da segnalare come alcune siano frutto della collaborazione Artex, il Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, nato per volontà delle Associazioni Artigiani per proporre una Firenze insolita, diversa, fuori dai canali tradizionali ma altrettanto attrattiva. È il caso di Maria Letizia, che nasce come architetto, ma decide di seguire la propria passione per gli estratti vegetali aprendo Aromatique, un laboratorio di profumi nel centro storico di Firenze. L’esperienza prevede una visita del suo giardino segreto di piante ed erbe aromatiche davanti a una tazza di tè. Qui gli ospiti scopriranno i principi dell’aromaterapia e le basi dell’arte dei profumi, come distinguere le caratteristiche delle essenze e mixarle per creare un profumo originale e autentico. La giornata terminerà con un aperitivo in giardino.

Roma e i City Host

Con le Esperienze a Roma, si offre per la prima volta la possibilità di conoscere la città da una prospettiva diversa rispetto alla doverosa ma troppo spesso sovraffollata visita al Colosseo e alla Fontana di Trevi. Si potrà, per esempio, imparare l’arte del cucito da Wilma, una famosa sarta e stilista che confeziona abiti sartoriali di altissima qualità, oppure mettere meglio a fuoco la città con Antonis attraverso scatti fotografici spettacolari dagli angoli meno noti di Trastevere.

“Siamo veramente orgogliosi di annunciare la disponibilità delle Esperienze a Roma. L’Italia è un paese centrale per Airbnb e rappresenta il nostro terzo mercato a livello mondiale per numero di arrivi. Una città indimenticabile come questa ha molto più da offrire e da raccontare di quello che si legge sulle solite guide. La nostra sfida è aiutare i City Host a farle emergere questa vivacità. Con Esperienze, per i residenti sarà più facile mettere a disposizione dei viaggiatori delle attività in base a ciò che sanno fare o che piace loro fare. Vogliamo permettere a tutti a tutti di ottenere il meglio dal loro viaggio”, ha spiegato La Mesa.

In questa prima fase saranno 10 le esperienze disponibili in città. Fra queste:

Wilma – Atelier

Wilma è la storica proprietaria dell’atelier “Le Gallinelle” di Via Panisperna. Insieme a lei scoprirai come si confeziona un capo di abbigliamento: dal disegno all’acquisto dei tessuti, fino alla realizzazione del capo vero e proprio con la macchina da cucire. Potrai infine portare a casa il pezzo realizzato insieme a Wilma.

Alessia – Horse Riding in Ancient rome (A cavallo nella Roma Antica)

Alessia è una guida equestre affascinata dal connubio tra arte, sport e natura. Potrai fruire della sua guida esperta per un tour a cavallo attraverso la Riserva Naturale del Litorale Romano, ammirando le bellezze floristiche, faunistiche e artistiche che si trovano al suo interno.

Antonis – The Insider’s Lens (Gli scatti nascosti)

Antonis è un fotografo di Atene e residente a Roma. Con lui potrai vedere Trastevere da una prospettiva non convenzionale mentre impari come ottenere il meglio dalla tua macchina fotografica e incontri le persone del quartiere. Tornerai a casa con degli scatti spettacolari dagli angoli meno noti della città.

