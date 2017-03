Wind Tre partecipa al Microsoft Forum 2017

Le innovative soluzioni rivolte al mondo Business al centro di interventi live dell’azienda e nel corner dedicato

Wind Tre, azienda guidata da Maximo Ibarra, leader nel mercato mobile delle tlc in Italia con oltre il 37% di market share, partecipa al Microsoft Forum 2017, evento dedicato all’Industry 4.0 e all’innovazione tecnologica, in programma mercoledì 8 marzo presso il MiCo di Milano.

«La Digital Disruption rappresenta per le aziende italiane una sfida e, al tempo stesso, una grande opportunità di crescita» dichiara Paolo Nanni, Direttore Business & Wholesale di Wind Tre. «Come operatore di telecomunicazioni integrato, forniamo alle imprese servizi “customer centric”, che garantiscono maggiore produttività, qualità e sicurezza, elementi necessari per emergere in un mercato globale sempre più competitivo. Mettiamo a disposizione dei nostri clienti – afferma il manager – oltre ai servizi di rete per la connettività, una serie di strumenti innovativi, come Smart Cloud e Super Data Center, servizi ultra-broadband e soluzioni di Internet of Things e Data Analytics, con l’obiettivo di favorire la diffusione delle tecnologie digitali anche tra le aziende, per un concreto sviluppo dell’Industria 4.0» conclude Paolo Nanni.

Al Microsoft Forum 2017, esponenti di imprese e istituzioni si confronteranno sull’impatto della digitalizzazione e sulle sue implicazioni per il mondo del business, con keynote, speech ed eventi digitali fruibili via web. Dopo il successo della prima edizione, Microsoft Forum si propone quest’anno come luogo d’incontro e di approfondimento sugli sviluppi e sulle prospettive dell’Industria 4.0.

Wind Tre prenderà attivamente parte all’evento, in qualità di partner Platinum, con due interventi live: “Il valore di IoT e Connected Cloud per l’innovazione delle aziende italiane” e “Dallo Smart Working al CRM Plug&Play, le soluzioni che aiutano l’impresa a crescere e risparmiare”. Wind Tre parteciperà anche ad una tavola rotonda sulle tematiche dell’Internet of Things e dell’Industria 4.0, un talk show trasmesso sul web da uno studio televisivo allestito al MiCo, con la possibilità, per chi seguirà la diretta in streaming (visibile dalla piattaforma www.microsoftforum.it), di intervenire al dibattito tramite i social network, utilizzando gli hashtag #MSForum2017 e #AccelerateBiz.

All’interno del MiCo sarà, inoltre, presente un corner di Wind Tre, in cui saranno esposti i servizi dell’operatore rivolti alle imprese e caratterizzati da affidabilità, qualità e innovazione. L’azienda, infatti, propone un’ampia gamma di soluzioni per il business “chiavi in mano” e personalizzate, dedicate a tutte le imprese, dalle Pmi al mondo Enterprise, che permettono di massimizzare la produttività e di abbattere i costi. L’offerta business di Wind Tre comprende sia piani modulari e flessibili di telefonia fissa e mobile, che servizi digitali avanzati, come soluzioni di Smart Working e di CRM Online, per le aziende alla ricerca di efficienza e flessibilità.