Pirelli lancia la gomma bella e intelligente che interagisce con l’automobilista

Due le novità al salone dell’automobile di ginevra: i pneumatici colorati e Pirelli Connesso, il sistema che monitora la gomma e per mezzo di un’app manda alert e offre assistenza.

I pneumatici colorati pre-ordinabili da subito in Nord Smerica e nei principali mercati di Europa e Far East saranno inizialmente disponibili per la fascia Prestige per essere poi estesi anche alla fascia Premium

PIRELLI CONNESSO DISPONIBILE A PARTIRE DALL’ESTATE 2017

Pirelli apre una nuova era nell’industria del pneumatico presentando in anteprima al Salone dell’Auto di Ginevra due novità in linea con la sua strategia di focalizzazione sul Premium e Prestige e di ampliamento dell’offerta di servizi al consumatore: – l’Edizione colorata dei pneumatici P Zero e Winter Sottozero, per la quale i tecnici Pirelli hanno sviluppato, grazie all’esperienza in F1, materiali e protezioni innovativi in grado di assicurare tinte brillanti e durature;

– Pirelli Connesso, una piattaforma integrata al pneumatico P Zero o Winter Sottozero disponibile al ricambio in versione nera o colorata che, grazie a un sensore fissato nell’incavo (ovvero sulla parete interna del pneumatico stesso) e collegato a un’app, dialoga con l’automobilista, fornendo informazioni su alcuni parametri fondamentali relativi al funzionamento della gomma oltre che una serie di servizi personalizzati.

Questa doppia innovazione segna l’ingresso da protagonista di Pirelli nel digital tyre e fa parte della strategia Tailor made della P lunga, che punta a realizzare pneumatici svliuppati su misura e a soddisfare le esigenze di personalizzazione e le necessità di sicurezza, di prestazioni e di riduzione dei consumi.

L’Edizione colorata è da subito pre-ordinabile per le linee P Zero e Winter Sottozero della fascia prestige, dal 19 pollici in su, e sarà poi estesa anche alla fascia premium.

Pirelli Connesso sarà disponibile in una prima fase per le auto Prestige nelle misure dai 19 pollici in su per le gamme P Zero e Winter Sottozero. Nella sua prima release riconoscerà il codice identificativo del pneumatico misurandone pressione, temperatura, carico verticale statico, usura e numero di chilometri percorsi. Successivamente, Pirelli Connesso sarà in grado anche di dare una stima dei chilometri ancora percorribili e di segnalare perdite di pressione. Primo Paese di distribuzione, a partire dall’estate del 2017, saranno gli Stati Uniti, dove è stata sviluppata la piattaforma in partnership con aziende leader del settore digital. Agli Usa seguiranno i principali mercati europei e del Far East.