Spotify ha 50 milioni di abbonati, stacca Apple Music

Cresce del 25% in 6 mesi e testa l’alta qualità

Spotify ha raggiunto il traguardo dei 50 milioni di abbonati. Lo ha annunciato la compagnia con un tweet in cui ringrazia gli utenti. Il dato segna una crescita del 25% in sei mesi. Nel settembre scorso, infatti, la società svedese che offre il servizio di musica in streaming aveva reso noto di aver toccato i 40 milioni di utenti paganti.

L’incremento marca la distanza tra Spotify, lanciato nel 2008, e Apple Music, il servizio analogo proposto dalla casa di Cupertino a partire dall’estate 2015. Quest’ultimo ha raggiunto i 20 milioni di abbonati nel dicembre scorso, mentre gli 11 milioni di utenti paganti erano stati annunciati nel febbraio 2016.

Per attrarre clienti e soprattutto per aumentare le entrate, Spotify nei giorni scorsi ha iniziato a testare su un piccolo numero di utenti un nuovo servizio, chiamato Spotify Hi-Fi, che offre musica con una qualità audio superiore a un prezzo di 5-10 dollari al mese in aggiunta all’abbonamento mensile da 10 dollari.

L’alta fedeltà è invece il cavallo di battaglia di Tidal, il servizio di musica in streaming del rapper Jay Z, sostenuto da una buona parte di musicisti che ritengono tuteli meglio i loro diritti: ha annunciato gli 1,1 milioni di abbonati nell’ottobre scorso.

Thank you to our 50 million subscribers. #Spotify50 pic.twitter.com/eXkOV71bwu — Spotify (@Spotify) 2 marzo 2017

Ansa