Online i segreti del turismo in Veneto

Ci sono i consigli per chi vuole farsi una vacanza rustica in luoghi dove si incontrano le tradizioni più antiche, quelli per gli amanti del design e dello stile, per i patiti del lusso e per chi cerca qualcosa di insolito e originale. È Veneto Secrets (www.venetosecrets.com), la prima guida digitale di turismo esperienziale premium e di lusso realizzata nella regione, firmata da un team di professionisti della comunicazione e dell’hospitality. Il target di riferimento sono i millennials, digitalizzati e con un’alta capacità di spesa, a caccia di esperienze coinvolgenti e di nicchia. A loro pensano i promotori della guida per invertire il trend negativo della spesa media pro-capite del turista.

Ristoranti, locande, agriturismi, fattorie, atelier, botteghe, aziende, centri di benessere, luoghi di interesse storico-artistico, cantine vitivinicole; per la prima volta in Veneto vengono selezionati e riuniti in un’opera di storytelling fatta attraverso l’obiettivo della macchina fotografica da street reportage (Leica). Per facilitare la fruizione, le oltre 100 esperienze proposte sono suddivise in quattro categorie (Rustico, Design, Lusso e Insolito) rintracciabili sia per città che con tag specifici che valorizzano la tipicità del territorio.

Giovanni Bucchi, ItaliaOggi