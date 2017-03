Le agenzie di Omnicom Pr unite, Moriconi amministratore delegato

FleishmanHillard, Ketchum e Porter Novelli integreranno le loro attività in quattro mercati europei: Francia, Italia, Olanda e Spagna. Si tratta delle tre agenzie che fanno parte della Omnicom Public Relations Group, creata 12 mesi fa: manterranno i rispettivi brand ma andranno sotto il nome di Omnicom Pr Group (Oprg) e potranno contare su un’accresciuta flessibilità per lavorare insieme e rispondere alle diverse esigenze dei clienti.

In Italia la partnership, una volta avviata, sarà guidata Massimo Moriconi che assumerà il ruolo di general manager e amministratore delegato di Omnicom Pr Group. Moriconi, già general manager & partner di FleishmanHillard Italia, sarà supportato da Andrea Cornelli, attuale ceo di Ketchum Public Relations Italy, che assumerà il ruolo di executive president e sarà una delle figure chiave del senior leadership team.

«Grazie a questa partnership diamo vita a una delle principali realtà del settore delle pr in Italia», ha detto Moriconi. «Siamo entusiasti di poter creare un modello innovativo di collaborazione tra i nostri brand, che ci permette di immaginare nuovi percorsi di crescita e formazione per i nostri professionisti e realizzare un’offerta dedicata ai clienti che è senza precedenti sul nostro mercato».