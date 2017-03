Chessidice in viale dell’Editoria

Agcom, web opportunità ma serve autodisciplina contro le fake news. Il web rappresenta un’opportunità straordinaria ma non può non suscitare diffidenza: «Il dibattito sulle fake news è diventato planetario; la cybersicurezza, la profilazione dell’utente, le truffe informatiche, sono problemi che coinvolgono direttamente anche gli investitori e gli operatori della pubblicità in rete. Servono correttezza, trasparenza, autocontrollo. Ed il modello autoregolamentare, adottato nella seconda metà degli anni 60 può e deve giocare ancora oggi un ruolo decisivo sul fronte della pubblicità nei digital media». Lo ha detto il presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Angelo Marcello Cardani, intervenendo al convegno che si è tenuto ieri presso la sede della stessa Agcom su autorità pubblica e autodisciplina. «Vigilare e perseguire è un dovere per Agcom, ma deve essere anche un’estrema ratio. La regola», ha aggiunto Cardani, «deve essere quella di una pubblicità corretta e rispettosa di diritti e sensibilità».

Rai, Peluffo e Rossi nominati relatori per il rinnovo della convenzione. L’ufficio di presidenza della commissione parlamentare per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha nominato il senatore Maurizio Rossi e il deputato Vinicio Peluffo relatori sulla convenzione per il servizio pubblico.

Casta Diva Group, contratto biennale per la produzione di spot e contenuti digitali. Casta Diva Group si è aggiudicata, nell’ambito di una gara internazionale, il contratto esclusivo biennale per un valore di oltre 3 milioni di dollari per la produzione di spot e contenuti digitali. Le produzioni saranno realizzate per i territori di India, Medio Oriente e Africa con il coinvolgimento delle sedi di Mumbai, Beirut e Cape Town.

Yahoo, manager responsabili nel caso della violazioni degli account. I dirigenti di Yahoo non sono riusciti a «comprendere o indagare correttamente» le violazioni di oltre 500 milioni di account del 2014. È quanto emerge da un’indagine interna commissionata dal consiglio di amministrazione, dove si sottolineano come gli errori dei manager siano avvenuti a diversi livelli, dal reporting interno al management di prima linea fino alla comunicazione e all’ufficio legale. Il consiglio di amministrazione ha quindi deciso di non corrispondere all’amministratore delegato Marissa Mayer i bonus per il 2016, hanno accettato le dimissioni del responsabile legale e chiesto all’azienda di rafforzare le misure di sicurezza. Mayer ha chiesto anche di rinunciare ai bonus azionari per il 2017 e il consiglio ha accettato.

Rai Storia: Balvano, il Titanic ferroviario. Balvano, 3 marzo 1944: un piccolo centro lucano, in una fredda notte invernale, diventa teatro del più grande disastro ferroviario europeo. Più di 600 morti e nessun colpevole. Rai Cultura, a 73 anni dal quel giorno, dedica alla tragedia dimenticata lo speciale Balvano: il Titanic ferroviario firmato da Brigida Gullo con la regia di Graziano Conversano, in onda oggi alle 23. Il treno merci era stracarico di viaggiatori «clandestini» e per molteplici cause tecniche e per uno scherzo del destino, ha finito tragicamente il suo viaggio in una galleria della Basilicata. Lo speciale di Rai Storia cerca di raccontare gli esiti della tragedia con l’aiuto di Gianluca Barneschi, autore del libro Balvano 1944, che per primo ha desecretato gli atti delle indagini svolte dagli alleati sull’incidente.

Eurosport, riparte la Major League Soccer. Scatterà domani, in esclusiva sui canali Eurosport, la stagione 2017 della Major League Soccer, il campionato professionistico di calcio americano, giunto alla ventiduesima edizione, che nella scorsa ha visto trionfare in finale ai calci di rigore i Seattle Sounders sul Toronto FC di Sebastian Giovinco. Per il terzo anno consecutivo i due canali Eurosport saranno il palcoscenico dei più importanti incontri della regular season, dell’All-Star Game MLS, dei Playoff MLS e della MLS Cup.

Wired Next Fest 2017. Il Wired Next Fest torna per il quinto anno consecutivo. L’evento dedicato alla cultura dell’innovazione sta per sbarcare a Milano e Firenze con talk, concerti, performance artistiche, laboratori di stampa 3D, droni, videogame, film, documentari, laboratori, hackathon, rassegne di start-up, maratone di coding e workshop per tutte le età. Un appuntamento per vivere e conoscere tutti gli ultimi trend di scienza, tecnologia, economia, politica, entertainment e business. A Milano dal 26 al 28 maggio ai Giardini Montanelli, mentre dopo l’estate, il Wired Next Fest tornerà anche ad occupare Palazzo Vecchio, a Firenze.

Il musical Grease a Milano in versione rinnovata per i 20 anni. Uno spettacolo che ha fatto la storia del musical in Italia, diventato un fenomeno di costume: «Grease» torna a Milano dal 9 marzo al 30 aprile in occasione dei 20 anni dal debutto con una nuova edizione della Compagnia della Rancia. Radio Italia è la radio ufficiale.

ItaliaOggi