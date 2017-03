Tremonti: ‘Il Fiscal Compact è stato un colpo di stato”

Il senatore Giulio Tremonti commenta in merito al Fiscal Compact (letteralmente “patto di bilancio”: accordo approvato con un trattato internazionale il 2 marzo 2012 da 25 dei 28 stati membri dell’Unione europea, che contiene una serie di regole, chiamate “regole d’oro”, che sono vincolanti nell’UE per il principio dell’equilibrio di bilancio), è un accordo approvato con un trattato internazionale il 2 marzo 2012 definendolo colpo di stato per la sovranità dei paesi e la conseguente austerità, durante il videoforum di Repubblica Tv condotto da Massimo Giannini.

La Repubblica