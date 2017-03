Pa, Madia: «La norma anti-furbetti applicata in decine di casi»

Firmano cartellini a raffica e poi vanno a fare shopping, a fare un altro lavoro, a giocare a tennis. In un caso la videoregistrazione documenta il timbro del cartellino addirittura in mutande. Sono ormai decine e decine i casi di “furbetti del cartellino” scoperti dopo lunghi pedinamenti e videoregistrazioni, ai quali è stato contestato il reato di truffa aggravata. La punizione dei responsabili «sta arrivando», ha detto la ministra della Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, ai microfoni di Rtl 102.5. La norma per l’accelerazione del procedimento disciplinare, ribattezzato ‘decreto sui licenziamenti lampo’, «sta funzionando – ha sottolineato la ministra – ci sono già decine di casi in cui è stata applicata».

Pa, dopo anni pronti a firmare il nuovo contratto

«Siamo pronti, dopo tanti anni, a firmare un nuovo contratto per i pubblici dipendenti», ha sottolineato la ministra, spiegando che ciò è diventato possibile grazie «alle modifiche normative che abbiamo fatto e che stiamo facendo e alla luce del fatto che abbiamo messo circa metà delle risorse nella scorsa legge di Bilancio», mentre «l’altra metà la metteremo nella prossima, per arrivare a un aumento di 85 euro medi».

Eutanasia, biotestamento, stepchild adoption, temi del Parlamento

Sui temi dell’eutanasia, del biotestamento, della stepchild adoption «penso che non sia giusto che intervenga il Governo», ha detto la ministra. «Il Parlamento sta facendo una discussione e, se e quando vorrà, arriverà a prendere una decisione». Al conduttore che le chiedeva se la sua posizione personale su tali questioni, ha risposto: «un’idea me la sono fatta ma me la tengo per me», «tendo a non parlare di tutto, a maggior ragione di temi su cui il Governo non interviene».

Freedom information act italiano: il cittadino ha diritto di conoscere dati e documenti della Pa

Poi il Freedom information act italiano (Foia): «il nuovo diritto è sulla carta, in Gazzetta ufficiale, e ora deve diventare patrimonio culturale dei cittadini italiani». la ministra ha sottolineato che «il cittadino ha diritto a conoscere dati e documenti della P.a: se vuole sapere se ha l’amianto sotto casa e, se scopre di sì, se e quando sarà bonificato; ha diritto a conoscere la qualità dell’azienda che fa la mensa al figlio».

Pd: gli egoismi hanno prevalso sull’ unità, così dibattito lunare

Poi il Pd con il suo “dibattito lunare”. «Io sono convinta del fatto che non essere riusciti a tenere l’unità del Pd – ha detto la ministra – significa che hanno, in qualche misura, prevalso gli egoismi su quella che è la nostra missione, e siccome ai cittadini interessa di più la missione che gli egoismi, allora capisco che possa essere stato un dibattito lunare».

il Sole 24 Ore