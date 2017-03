Google svela il robot ‘Handle’

Le acrobazie in un video su YouTube, salta oltre un metro

Boston Dynamics – costola di Google – svela il suo nuovo robot: “Handle”, un “bipede” che sperimenta la combinazione di gambe e ruote. Le immagini di questo automa erano trapelate qualche settimana fa ma ora un video condiviso su YouTube ne presenta ufficialmente le caratteristiche: l’automa “cammina” su due ruote, è alto un metro e 80 ed è molto agile. È in grado di saltare quasi un metro e mezzo in altezza.

Handle, spiega la società, sfrutta un sistema di bilanciamento dinamico che gli permette di stare in equilibrio in ogni momento. Al posto dei “piedi”, le gambe dell’automa poggiano su due ruote, un mix che secondo i ricercatori gli garantisce maggiore efficienza negli spostamenti quasi ovunque, su superfici lisce ma non solo. Nel filmato si vede Handle che scende delle scale, che supera ostacoli saltando. L’effetto è abbastanza inquietante.

Secondo indiscrezioni un anno fa Alphabet ha cercato di vendere Boston Dynamics, e Toyota e Amazon figuravano tra i potenziali acquirenti. Tuttavia la società risulta ancora di proprietà di Google.

