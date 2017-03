Come il digitale sta cambiando le abitudini alimentari

È facile pensare che i servizi di consegna a domicilio, dalla pizzeria sotto casa fino ai servizi digitali come Just Eat, Foodora o Deliveroo, vengano utilizzati soprattutto quando, per varie ragioni, non si ha nessuna voglia di mettersi ai fornelli. Il luogo comune viene però smentito da una ricerca condotta dall’Osservatorio Just Eat in collaborazione ICRIOS-Bocconi – presentata in occasione del rebranding della società e della nuova campagna promozionale che prenderà il via il 6 marzo – secondo la quale gli elementi più importanti nell’utilizzo delle applicazioni di food delivery sono invece la condivisione e il desiderio di scoprire cucine nuove.

Per la ricerca è stato intervistato un campione di 16 mila utenti di Just Eat , allo scopo di individuare i trend emergenti e le abitudini di consumo: «Utilizzare i servizi digitali non è un’esperienza che sostituisce la cena a ristorante o quella cucinata in casa, ma che si aggiunge a queste due per soddisfare esigenze diverse», spiega Niccolò Grosoli, marketing manager di Just Eat.

Secondo il 74% del campione, infatti, la ragione principale che spinge a utilizzare le applicazioni di food delivery è il desiderio di variare cibo e ristoranti e di sperimentare le tradizioni culinarie di culture diverse. Col passare degli anni, infatti, le ordinazioni degli utenti si sono fatte sempre più diversificate e oggi, nonostante il primato degli ordini spetti sempre alla pizza (seguiti da cinese e sushi), a crescere più di ogni altro sono il greco e gli hamburger; mentre aumenta molto anche la richiesta di cibo sano.

Il take-away, di conseguenza, non risponde solo a esigenze funzionali del momento, ma diventa un momento sociale da condividere con gli amici e sui social network (come dimostra la diffusione inarrestabille delle immagini di cibo su Instagram). Da questo punto di vista, aiuta sicuramente il fatto che l’età media degli utilizzatori di Just Eat sia relativamente bassa, 31 anni, che abbia una buona dimestichezza con il digitale e un tenore di vita medio-alto. «Per noi, però, non c’è un target preciso di clientela da conquistare; anzi, il nostro obiettivo è di portare a usare il digitale chi ancora non è pratico», prosegue Grosoli.

La strategia delle aziende hi-tech della consegna a domicilio, quindi, punterà sempre di più sull’aspetto della personalizzazione, della condivisione e della scoperta; a maggior ragione visto che gli utenti per cui questi aspetti sono importanti spendono il 56% in più dell’utente medio di Just Eat, generando un giro d’affari ulteriore di 50 milioni di euro. «In Italia serviamo 500 città e abbiamo stretto partnership con 5.500 ristoranti», spiega il country manager Daniele Contini. «Ma siamo ancora agli inizi: l’obiettivo è di raggiungere 7 milioni di clienti e generare un fatturato di 1,7 miliardi di euro annui».

Un obiettivo importante anche per una società in rapida crescita come Just Eat, che nel 2016 ha aumentato il numero di utenti del 50% (raggiungendo quota 16 milioni) e ha fatto registrare un fatturato da 170 milioni di euro, con una crescita sull’anno precedente del 59%.

