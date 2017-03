Amazon Cloud va in down, e si ferma mezza Rete

Pezzo dopo pezzo, come un domino, Internet è crollata. Medium, Imgur, Runkeeper, Dropbox, Minecraft, Trello, Tinder, la mail Yahoo e tanti altri siti: non sono raggiungibili, non mostrano foto o hanno solo link. Nemmeno Downdetector funziona più: è il sito che segnala quando gli altri siti non funzionano, e come gli altri, è basato su Amazon Web Services, per gli addetti ai lavori Aws. Un servizio di cloud che offre spazio di memoria e potenza di calcolo a moltissimi siti web e aziende, alcuni famosi, altri meno, ma quasi tutti americani. La parte più importante, che si chiama S3, serve oltre mezzo milione di clienti e circa 148 mila siti. Ha smesso di funzionare poco prima delle 19 italiane di martedì.

Tre ore di “silenzio”

Amazon ha parlato di un “aumento della percentuale di errori” senza far cenno a intrusioni esterne o problemi hardware. Anzi, il pannello di controllo ha continuato a segnalare l’attività come del tutto normale (si è poi saputo che è basato sulla piattaforma Aws). Circa tre ore dopo l’inizio dei malfunzionamenti, con un tweet, l’account ufficiale ha comunicato che i servizi erano in via di ripristino, senza dare ulteriori informazioni ma sottolineando che i tecnici di Amazon “credono di aver compreso le cause del problema”. Lentamente, la situazione è tornata alla normalità.

Cos’è il Cloud di Amazon

Amazon Aws consiste di una serie di servizi e strumenti che permettono di creare computer virtuali remoti e usarli come se fossero macchine vere. Con EC2 (Elastic Compute Cloud) si può partire da una configurazione minima, e poi aumentare all’occorrenza la velocità del processore, la memoria e altre caratteristiche, in modo da adattare la macchina a un carico di lavoro più elevato. E si paga solo la potenza che serve. S3 (Simple Storage Service) è invece una soluzione che permette di conservare dati in remoto, come un hard disk nella nuvola. La popolarità delle soluzioni di Amazon (circa il 40 per cento del mercato, per un fatturato di 12 miliardi di dollari) nasce soprattutto dalla loro affidabilità e da un’aggressiva politica dei prezzi, ma negli ultimi tempi le soluzioni cloud di Google, e soprattutto quelle di Microsoft (Azure) sono diventate sempre più richieste

