Fazi editore: le novità di Aprile

Focus Elizabeth Jane Howard

ALLONTANARSI

La saga dei Cazalet, Vol. 4

In libreria dal 20 aprile

Il quarto capitolo dell’avvincente saga familiare che sta appassionando migliaia di lettori. Dopo Gli anni della leggerezza, Il tempo dell’attesa e Confusione, Allontanarsi riprende le vicende dei Cazalet nel luglio del 1945: si apre all’indomani della pace e quella che dipinge è una vera e propria diaspora familiare. La fine della guerra, attesa e sognata nei volumi precedenti, ora pone ognuno davanti a delle scelte: dopo la lunga convivenza forzata, è quasi fisiologica la spinta centrifuga che porta i membri della famiglia ad allontanarsi l’uno dall’altro, con conseguenze sconvolgenti.

«I romanzi di Jane Howard sono panoramici, vasti, intriganti e generosi. Non esiste autore che abbia consigliato più spesso». Hilary Mantel

ELIZABETH JANE HOWARD

Un’innocenza pericolosa

In libreria dal 20 aprile

La prima, eccezionale biografia di una delle migliori scrittrici del Novecento inglese, che ha riscosso grande successo di critica e pubblico.

Dietro a una donna bellissima e affascinante, protagonista dei salotti letterari e ammirata da chiunque avesse a che fare con lei, si celava in realtà una donna insicura che fino alla fine ha lottato per il proprio lavoro e la propria arte.

Questa biografia, frutto di numerosi incontri e interviste con Howard, nonché di corrispondenze epistolari, fa finalmente il punto sulla sua straordinaria vita, allontanando le ombre che finora ne avevano offuscato l’immagine e facendo luce sulle sue brillanti qualità umane e letterarie.

«La scrittrice più interessante della sua generazione». Martin Amis

Elizabeth Von Armin

UN INCANTEVOLE APRILE

In libreria dal 1° aprile

Pubblicato per la prima volta nel 1923, esce in una nuova traduzione il capolavoro di Elizabeth von Arnim: una storia di amicizia al femminile, un inno al coraggio di cambiare la propria esistenza, un romanzo irriverente e pieno di vita, che divenne subito un best-seller e dal quale sono stati tratti due film di successo: il primo, “The ladies meet”, nel 1935, diretto da Harry Beaumont con Ann Harding, Katharine Alexander e Frank Morgan; il secondo, “Enchanted april” diretto da Mike Newell nel 1992, con Miranda Richardson e ambientato nel Castello Brown di Portofino.

Giancarlo Governi

TOTÒ

Vita, opere e miracoli.

In libreria dal 6 aprile

In occasione del cinquantenario della morte di Totò, Giancarlo Governi, uno dei massimi conoscitori del Principe de Curtis nonché autore per la Rai di straordinari programmi a lui dedicati, ricostruisce in questa documentata e avvincente biografia la vita privata e pubblica di Totò dall’infanzia ai grandi amori, dai timidi inizi fino alla consacrazione finale, svelandone curiosità, retroscena e aspetti inediti.

Sara Blaedel

LE BAMBINE DIMENTICATE

In libreria dal 13 aprile

«Una delle migliori scrittrici del momento».

Michael Connelly

«Sara Blaedel al suo apice. Louise Rick è un personaggio che farà tornare i lettori, che ne vorranno sempre di più».

Camilla Lackberg

La regina del crime danese arriva in libreria con il primo capitolo di una nuova trilogia in corso di traduzione in tutto il mondo. Un fenomeno editoriale da oltre due milioni di copie, pubblicato in 33 paesi, vincitore di numerosi premi letterari, che ha conquistato fin da subito autori del calibro di Connelly e Lackberg.

Wilkie Collins

BASIL

In libreria dal 13 aprile



«La scrittura in questa storia è ammirevole. Fare la conoscenza di Basil è stato molto gratificante».

Charles Dickens

Dopo il successo de La donna in bianco, Senza nome, Armadale, La pietra di Luna, La Legge e la Signora, arriva in libreria il romanzo che rivelò Wilkie Collins al grande pubblico: la prima tappa che avrebbe fatto di lui il padre del poliziesco moderno.

Sesso, violenza, critica sociale: con questo mix di elementi Basil scandalizzò la stampa benpensante e deliziò il pubblico facendo guadagnare fama e denaro al suo autore.