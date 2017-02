Armani vince sui red carpet dell’Awards Season

La consegna dei premi Oscar di domenica scorsa ha segnato la fine dell’award season americana. Oltre ad attori e registi, la stagione dei premi cinematografici ha anche altri vincitori: i fashion brand in grado di apparire sui red carpet in quasi due mesi di cerimonie non-stop assicurandosi un ritorno di immagine immediato e, in alcuni casi, l’ingresso nella memoria storica collettiva.

La testata online Fashionista ha stilato la classifica delle griffe maggiormente indossate dalle attrici monitorando, oltre agli Oscar, anche Golden Globe, Bafta e Sag awards.

Giorgio Armani si aggiudica il primo posto del podio vantando oltre dieci presenze tra cui Viola Davis, neo-vincitrice dell’Oscar (miglior attrice non protagonista) per la sua interpretazione nel film “Fences”. Le creazioni dello stilista, spesso della linea couture Privé, sono state indossate sia da star conclamate come Isabelle Huppert e Nicole Kidman sia dalle new entry Millie Bobby Brown e Janelle Monáe. Al secondo gradino del podio c’è Louis Vuitton, scelto spesso dall’attrice e brand ambassador Michelle Williams. Al terzo posto Gucci, griffe indossata, tra le altre, da Naomie Harris, Dakota Johnson e Zoe Saldana.