Giulio Malegori diventa ceo di Dentsu Aegis Network Emea. Paolo Stucchi ceo Italia

E’ un incarico di grande reponsabilità quello di Chief Executive Officerdi Dentsu Aegis Network EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) che Jerry Buhlmann, ceo di Aegis Network e Executive officer di Dentsu Inc. ha deciso di affidare a Giulio Malegori, manager di punta del gruppo di cui è entrato a far parte nel 2010 come capo del business italiano per diventare nel 2013 anche ceo del Southern Europe.

Giulio Malegori

Che Malegori potesse essere destinato ad altri incarichi di maggiore responsabilità all’interno del gruppo Dentsu Aegis Network che fa parte di Dentsu Inc, ed è presente in 145 Paesi con un organico di 45.000 persone (è formato da dieci network brand globali: Carat, Dentsu, Dentsu media, iProspect, Isobar, mcgarrybowen, Merkle, MKTG, Posterscope e Vizeum, ed è supportato dalle sue specialist e multi-market brand) lo si è capito quando nel 2016 era stato scelto come il miglior manager dell’anno del gruppo.

“Malegori trasferirà a livello europeo”, dicono a Londra “l’esperienza e le competenze acquisite nella gestione dei mercati del Sud Europa, dove ha conseguito risultati significativi in termini di sviluppo dimensionale e di trasformazione del business”.

I suoi uffici saranno al 10 di Triton Street Regent’s Place a Londra, ma Malegori manterrà la residenza in Italia, a Monza, dove vive la sua famiglia. D’altronde è abituato da sempre a dividersi su più fronti. Prima di essere chiamato da Buhlmann in quello che allora era ancora il gruppo Aegis, Malegori è stato ceo di Mindshare Europe e membro del Worldwide Board di Mindshare, il network media di Wpp dove era arrivato nel 1999 per lanciare Mindshare in Italia, dopo essere stato in CIA Medianetwork per 10 anni. Prima aveva lavorato in Nielsen per cinque anni in McCann Erickson dove è stato assunto fresco di studi universitari in filosofia.

La responsabilità del business in Italia di Dentsu Aegis Network passa a Paolo Stucchi con ruolo di ceo Italia. Stucchi è entrato in Dentsu Aegis Network Italia nel 2010, chiamato da Malegori, come Chief Strategic Officer e di ceo di Vizeum di cui nel gennaio 2013 è diventato presidente.

Persona molto stimata nell’ambiente della pubblicità ha costruito la sua carriera in Mindshare, iniziando nel 2000 come Strategic Planner, fino a ricoprire il ruolo di ceo nel 2007. Precedentemente è stato media strategist in JWT Italy dal 1995 al 1999.