Beppe Severgnini direttore di “Sette”

Dal primo marzo Beppe Severgnini viene assunto al Corriere della Sera con la qualifica di vicedirettore, con l’incarico di studiare la nuova formula del magazine settimanale Sette e di dirigerlo. Lo ha comunicato il gruppo Rcs. Beppe Severgnini, editorialista del Corriere dal 1995, ha ideato nel 1998 il blog/forum “Italians” e dal 2013 è contributing opinion writer per il New York Times. È stato corrispondente in Italia per The Economist, è autore di libri e conduttore di programmi televisivi e radiofonici. Il settimanale Sette è stato fondato nel settembre 1987 da Paolo Pietroni. A Pierluigi Vercesi, che lo ha diretto per cinque anni, dal marzo 2012, vanno i ringraziamenti dell’editore Urbano Cairo e del direttore Luciano Fontana per il lavoro svolto. Vercesi continuerà a scrivere per il Corriere come inviato e collaborerà con la direzione per lo sviluppo di nuovi progetti editoriali”.

IL SECOLO XIX