Unieuro rafforza il canale e.commerce con l’acquisizione di Monclick

Unieuro acquisisce Monclick per 10 milioni di euro. Monclick è uno dei principali operatori online in Italia, operante nel mercato dell’elettronica di consumo e nel mercato online B2B2C (prodotti venduti al consumatore finale tramite partnership con grandi aziende). Una società online “con ricavi attesi al 31 dicembre 2016 pari a circa 99 milioni”.

Di cui 55 milioni dalla vendita di prodotti di elettronica di consumo direttamente al consumatore finale attraverso i siti di monclick Italia e Francia; 44 dalla gestione dei loyalty program di aziende partner (banche, telefonia).

Quale lo stato di salute di Monclick? Non ci sono dati recenti ma nel 2015 la società ha realizzato ricavi per 77 milioni (80 l’esercizio precedente) con un Mol negativo per 3,9 milioni, un utile operativo in rosso per 1 milioni e una perdita netta di 800 mila euro.

Per Unieuro, che si appresta a quotarsi alla Borsa di Milano, l‘acquisizione di Monclick “ha una forte valenza strategica: consente di incrementare significativamente il fatturato nel segmento online”.

Piattaforma omnicanale

“L’acquisizione – afferma l’amministratore delegato e azionista Giancarlo Nicosanti Monterastelli – è coerente col nostro piano di crescita e conferma la posizione di Unieuro come naturale consolidatore omnicanale dell’elettronica di consumo in Italia, nonchè pone le basi per uno sviluppo da first mover nel segmento B2B2C, utilizzando gli asset e il know-how specifico di Monclick”.

Autogol?

Ma la piattaforma online non disintermedia i negozi fisici? Certo, ma Nicosanti preferisce farlo lui anzichè aspettare Amazon. Peraltro a settembre la catena commerciale ha avviato la nuova piattaforma MobileFirst. mediante la quale tutti e 417 negozi a gestione diretta di Unieuro dovrebbero diventare dei pickup point e potenzialmente anche tutti i 283 punti vendita in affiliazione.

Nell’anno fiscale 2015-16 (chiuso a febbraio) Unieuro ha fatturato 1,6 miliardi (+17%) con un Ebitda di 59 milioni.

il Sole 24 Ore