Sciopero trasporti 8 marzo: bus Roma Tpl a rischio per 24 ore

La mobilitazione è stata indetta dalle sigle Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. I lavoratori incroceranno le braccia per 24 ore, dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino alla fine del servizio

Nuova giornata di sciopero per Roma Tpl. L’8 marzo prossimo i lavoratori dell’azienda che gestisce le linee periferiche di bus della capitale e delle sue consorziate incroceranno le braccia per 24 ore, dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino alla fine del servizio. Non si fermeranno solo gli autisti. La protesta è stata indetta anche per altre categorie di dipendenti, come gli ausiliari del traffico e gli impiegati negli uffici. La mobilitazione è stata indetta dalle sigle Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

Dopo lo sciopero dello scorso 9 febbraio, quindi, Roma Tpl torna a protestare. Per i sindacati la mobilitazione messa in campo fino ad oggi non ha risolto una serie di “gravi problematiche” denunciate da tempo. Ecco le motivazioni elencate: “Ritardi sistematici nell’erogazione delle retribuzioni“; “omessa contribuzione al fondo di categoria Priamo“; “mancata copertura economica delle cessioni del quinto e delle polizze sanitarie”; “mancato riconoscimento del contributo di solidarietà per i lavoratori ex Fonti”. Infine, per un centinaio di lavoratori “provenienti da Trotta Bus” si lamenta la “mancata retribuzione di 18 giornate di dicembre 2016”.

RomaToday