Alitalia: tempi più lunghi per il contratto

Tempi più lunghi per arrivare ad un accordo sul nuovo contratto. Sarebbe questa la proposta con cui Alitalia cerca di trovare una mediazione con i sindacati.

Incontrando le associazioni professionali, secondo quanto si apprende, l’azienda avrebbe proposto di togliere il tema del regolamento aziendale (che sarebbe entrato in vigore il primo marzo senza accordo sul contratto entro il 28 febbraio), consentendo l’ultrattivita’ del vecchio contratto fino a fine aprile, a condizione che a maggio parta il nuovo contratto.

Rimane invece da risolvere il nodo degli scatti. L’azienda, riferiscono le fonti, ha detto che presentera’ il piano ai sindacati a meta’ marzo, mentre lunedi’ riunira’ il cda. Al momento la trattativa prosegue su due tavoli, uno tra azienda e sindacati confederali, l’altro con le sigle professionali e gli autonomi.

All’indomani di uno sciopero che ha registrato adesioni altissime, seppure con disagi contenuti, l’Alitalia tenta di riallacciare la difficile trattativa con i sindacati, che chiedono che il piano industriale non penalizzi i lavoratori.

Per l’azienda sono presenti il direttore delle operazioni Giancarlo Schisano e il direttore del personale Antonio Cuccuini che, arrivando all’incontro, a chi gli chiedeva se l’atteggiamento fosse positivo ha risposto affermativamente. I sindacati (sono presenti Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt e Ugl Ta) sono tutti concordi nel chiedere il ritiro degli atti unilaterali, a partire dal regolamento aziendale che la compagnia intende introdurre dal primo marzo.

«Pare ci siano buone prospettive», ha detto arrivando alla riunione il segretario generale della Uiltrasporti Claudio Tarlazzi. «Speriamo che ritirino tutto, devono ritirare gli atti unilaterali, si riparte da lì». «Siamo molto cauti, i giudizi li diamo dopo» ha aggiunto il segretario nazionale della Filt Cgil Nino Cortorillo: «Spero che la riflessione a loro sia servita e non ci presentino una cosa

edulcorata ma identica».

«La condizione è il ritorno al 31 dicembre 2016, siamo disponibili a rimetterci seduti e valutare ma non se mancano piano ed esuberi» ha detto il segretario nazionale della Fit Cisl Emiliano Fiorentino.

Forentino ha sottolineato che «oggi l’azienda deve avere un atteggiamento diverso. Per noi il contratto Ryanair non e’ un contratto che si può applicare in Italia. Alitalia ha già il suo contratto».

il Sole 24 Ore