Rivoluzione in casa Armani, Collezioni e Jeans confluiscono in Emporio

Giorgio Armani volta pagina e ripensa le sue linee e l’organizzazione della sua azienda. Dalla primavera estate 2018 le linee Armani Collezioni e Armani Jeans confluiscono in Emporio Armani. I brand di riferimento saranno dunque Giorgio Armani, Emporio Armani e A/X Armani Exchange.

Una ‘piccola’ rivoluzione che rinnova anche il modello del retail. Ad annunciarlo lo stesso Giorgio Armani in occasione di Milano Moda Donna, a margine della sfilata Emporio.

“Non succede nulla di traumatico” ha tenuto a sottolineare lo stilista, precisando che si tratta solo di una riorganizzazione per meglio rispondere ai tempi e alle richieste delle donne. “Stiamo voltando pagina. Emporio Armani diventerà un concertato idee che avrà come finalità servire diversi stili e diverse sensibilità”.

“Sotto il nome Emporio Armani ci saranno diverse realtà. Sarà proprio un emporio. Così come lo avevo sempre pensato” ha spiegato Re Giorgio confidando anche che “già Armani Collezioni ai tempi lo avrei inserito in via Manzoni. In tanti mi sconsigliarono. Ora si potrà abbinare un Jeans a un capo Collezioni”.

AdnKronos