Roma, Raggi ha un malore: al pronto soccorso per accertamenti

In forse la presenza della sindaca all’incontro sullo stadio a Tor di Valle in programma oggi in Campidoglio

Virginia Raggi ha avuto un malore in casa questa mattina ed attualmente si trova al pronto soccorso dell’ospedale San Filippo Neri per accertamenti.

La sindaca, che stamani ha annullato una conferenza stampa, potrebbe dunque non essere presente all’incontro con i proponenti sullo Stadio della Roma oggi pomeriggio in Campidoglio. Raggi non è stata mai presente agli ultimi incontri col club dove il Campidoglio è stato rappresentato dal vice sindaco Luca Bergamo, dal presidente d’Aula Marcello De Vito e dal capogruppo M5S Paolo Ferrara.

“Virginia Raggi ha avuto un malore, adesso è al pronto soccorso dell’ospedale San Filippo Neri. Siamo tutti con te. Non mollare. Daje Virgì!”. Lo scrive, su Twitter, Luigi Di Maio Vice presidente M5s della Camera dei deputati. Auguri anche da parte di Stefano Esposito “Leggo di un leggero malore per Virginia Raggi mi auguro nulla di serio e una rapidissima ripresa. In bocca al lupo”. Scrive su twitter il senatore Pd.

