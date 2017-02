Norwegian, voli per NY a 69 euro

Piccoli aerei, scali secondari e costi ancillari ridotti all’osso. È questa la strategia della Norwegian Air International, la prima compagnia europea a volare no stop negli Usa con tariffe low cost. Dopo anni di studi e verifiche ieri l’annuncio: dal prossimo giugno con biglietti promozionali a 69 euro per le prime mille prenotazioni – 99 euro le successive – il vettore norvegese collegherà Edimburgo (Scozia) con lo Stewart International Airport (Newburg), a 90 minuti da New York City. Da luglio saranno le città irlandesi di Belfast, Cork, Dublino e Shannon ad essere collegate alle città americane Hartford, Newburgh (97 chilometri da Manhattan) e Providence (95 chilometri da Boston) .

Piccoli aeroporti e piccoli aerei come il Boeing 737 Max di cui la Norwegian sarà vettore di lancio, in grado di garantire una autonomia maggiore rispetto al tradizionale Boeing 737 utilizzato ad esempio da Ryanair per i voli in Europa, mai per quelli transatlantici. Più leggero e con una maggiore capacità di trasporto carburante, il bimotore della Boeing da 189 posti potrà spingersi oltre Atlantico senza scali intermedi. Siamo lontani dai tempi in cui le stesse città irlandesi di Shannon e di Cork erano considerate scali tecnici nei voli transatlantici di vecchia generazione. Ora il vettore norvegese che vola già negli Usa con i Boieng 787, parte da qui per garantirsi una traettoria inferiore che si traduce in costi inferiori di circa l’8% rispetto ai consumi di aerei di identica categoria.

A spingere sui risparmi, l’eslusione dei costi “ancillari”: bagaglio in stiva a pagamento, nessun il pranzo a bordo e la scelta casuale del posto. L’obiettivo della compagnia norvegese è quello di replicare il modello dei vettori low cost in Europa che utilizzando scali secondari possono garantire risparmi sul costo del biglietto.

Non saranno soltanto i passeggeri del Nord Europa a usufruire di queste tariffe, più promozionali che reali: Norwegian Air International ha infatti stretto un accordo con Ryanair per il feederaggio dagli aeroporti europei, il primo dei quali sarà lo scalo di Barcellona.

La stessa Ryanair aveva accarezzato il progetto di introdurre collegamenti transatlantici, idea abbandonata come più volte detto dallo stesso Ceo Michael O’Leary perché la compagnia non ha gli aerei adeguati per questi collegamenti a lungo raggio.

La concorrenza, intanto, non sta a guardare alla vigilia di una agguerrita guerra dei cieli: Wow air, la compagnia islandese low cost vola già da Cork in Irlanda per il Nord America, facendo scalo a Reykjavik: in questo caso il biglietto per New York costa 159,9 euro. British Airways e Iberia partner di Iag (International Consolidated Airlines ) hanno annunciato l’introduzione di una tariffa low cost da Barcellona per gli Stati Uniti a partire da giugno. Lo stesso Ceo Willie Walsh ha dichiarato che il modello della Norwegian rappresenta un nuovo modello per il settore delle compagnie aeree.

Air France-Klm ha fatto sapere di avere un progetto di lanciare una compagnia low cost sulle orme di quanto fatto da Lufthansa che ha già introdotto tariffe ridotte per i voli a lungo raggio attraverso la controllata Eurowings.

La strategia di espansione di Norwegian Air International finora ha consentito al vettore di raddoppiare il fatturato negli ultimi quattro anni: lo scorso anno il giro d’affari è aumentato del 16 per cento a 26 miliardi di corone (3,12 miliardi di dollari). In questa strategia, centrale sarà il rinnovo della flotta con nuovi ordini per 260 aerei tra Airbus e Boeing.

Mara Monti, il Sole 24 Ore