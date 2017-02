Lagarde (Imf) ottimista sulla Grecia “Ora riforme e revisione del debito”

Il numero uno del Fondo apre sia ad Atene che alla Germania dopo l’incontro con Merkel: “Il paese ha già avuto molta austerità e la sua esposizione va rivista lavorando su scadenze e tassi. Ma il governo deve fare molte riforme”. Ancora “LUnga” la strada per presentare piano ellenico a board Fmi

Christine Lagarde apre un altro spiraglio per la soluzione della crisi greca. Il numero uno del Fondo Monetario Internazionale dopo l’incontro con Angela Merkel ha chiarito la posizione di Washington, riconoscendo gli sforzi di Atene (“ha avuto già molta austerità”) ma ha pure teso un ramoscello d’ulivo alla Germania ammorbidendo le sue richieste sul fronte del debito. “Alla Grecia – ha detto Lagarde – non serve un taglio dell’esposizione, ma una ristrutturazione delle scadenze e dei tassi d’interesse”. Un assist per la Cancelliera in vista delle elezioni d’autunno visto che ogni sforbiciata all’esposizione del Partenone sarebbe indigeribile per gli elettori tedeschi.

La strada per presentare al board dell’Fmi una relazione ufficiale per l’ok alla partecipazione alla nuova fase del salvataggio ellenico “è ancora lunga”, ha gettato acqua sul fuoco Lagarde. Ma il Fondo “è molto incoraggiato dai progressi fatti dalla Grecia”. Tutti i partecipanti al programma “hanno già discusso in linea di massima l’ipotesi di una rinegoziazione dell’esposizione ellenica”. Ma ora i vari partner europei “devono serrare i ranghi” per arrivare a una soluzione definitiva. Il governo Tsipras da paret sua “deve essere molto serio e scrupoloso” nell’implementare le riforme richieste su pensioni e fisco. I tasselli per un ipotetito accordo sembrano insomma iniziare ad andare a posto. Atene ha accettato all’Eurogruppo di questa settimana di rimettere mano a previdenza e soglie di esenzione fiscale. Il Fondo ha ammorbidito le proprie richieste. E la Ue, a questo punto, deve solo fare un passo avanti dando l’ok alla revisione dei target di bilancio e lavorando a un piano concreto per sforbiciare scadenze e interessi sui 330 miliardi di debito ellenico.

La Repubblica