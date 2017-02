Carlos Tavares (ceo PSA): “Fusione tra Peugeot Citroën e Opel darebbe vita a un campione europeo dell’auto”

La fusione tra il gruppo PSA Peugeot Citroën e Opel darebbe vita a un “campione europeo” dell’auto. L’accordo sarebbe “vincente” per entrambi: lo ha detto il numero uno di Peugeot-Citroen-Ds, Carlos Tavares, presentando i risultati del gruppo a Parigi. “Pensiamo che con la nostra esperienza possiamo aiutare Opel”, ha aggiunto Tavares, ricordando che la filiale europea di General Motors “brucia attualmente 1 miliardo di euro all’anno”.

Parlando più in generale dell’eventuale accordo con Opel, Tavares ha poi affermato: “Da sempre ho detto che dobbiamo essere in buona salute, dalle cifre degli ultimi tre anni possiamo dire di aver fatto un lavoro fantastico”.

E ancora: “Continuiamo a crescere e abbiamo sempre detto che quando saremmo stati in buona salute avremmo trattato di opportunità strategiche, anche al di là dei risultati a cui porteranno le attuali trattative con Opel”. Insomma, per Tavares, la parola d’ordine è “guardare le opportunità” come “qualcosa di buono ma non obbligatorio”. “Siamo aperti alle opportunità”. E tuttavia – ha concluso – è “molto semplice: guardare il lungo termine se non si generano risultati nel breve non serve a nulla”.

