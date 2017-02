Germania, migliorano a sorpresa le condizioni economiche a febbraio

Migliorano le condizioni economiche in Germania, segnalate dall’indice IFO di febbraio. Secondo i dati diffusi dall’IFO Institute, l’omonimo indice si è attestato a 111 punti mostrandosi in salita dai 109,9 rivisti del mese precedente (109,8 la prima lettura). Sorpresi positivamente gli analisti che avevano indicato una contrazione a 109,6 punti. Il sottoindice relativo alle condizioni attuali è salito a 118,4 punti da 116,9 superando il consensus (116,7), mentre l’indice sulle aspettative è cresciuto a 104 punti dai 103,2 precedenti, risultando anche in questo migliore delle attese del mercato che erano di 103 punti.

il Messaggero