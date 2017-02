Documento unico per l’auto, l’Aci avverte: non si tocchi la tariffa Pra

Da gennaio 2018 gli automobilisti non avranno più due documenti (libretto di circolazione rilasciato dalla Motorizzazione e certificato di proprietà rilasciato dal Pra gestito dall’Aci), ma solo il libretto di circolazione che conterrà anche tutti i dati tecnici dell’auto. Con l’arrivo del documento unico gli automobilisti risparmieranno 39 euro, pagando solo 61 euro rispetto ai 100 attuali. Ma il presidente dell’Aci, Angelo Sticchi, avverte di non intacaccare la tariffa Pra di 7 euro che servono per finanziare il Gran Premio automobilistico di Monza. Spiega Sticchi: «Per quanto sappiamo il risparmio per gli automobilisti arriva dal taglio di 32 euro per la cancellazione dei due bolli relativi al certificato di proprietà. Degli altri 7 euro non sappiamo nulla, certamente non potranno essere presi dalla tariffa del Pra».

Il Messaggero