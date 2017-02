Web Marketing day: obiettivo marketing online

Quando l’offerta è personalizzata e studiata sulle precise esigenze del cliente

Mercoledi 22 febbraio 2017, a partire dalle ore 9.30 la suggestiva sede del Best Western dell’ Hotel Plaza di Napoli, ospiterà il Web Marketing day. L’evento, giunto alla sua settima edizione, si prefigge di analizzare le nuove metodologie di “vendita” delle strutture alberghiere e delle destinazioni turistiche. In un mondo che cambia sempre più in fretta, non è possibile per gli addetti di questo strategico settore, non essere al passo con i tempi. Un’iniziativa questa gratuita, che vuole fornire utili consigli ed approfondire meglio le enormi potenzialità del web marketing. In particolare, coloro che da poco hanno intrapreso il proprio percorso lavorativo nel settore dell’Ospitalità, avranno modo di confrontarsi con professionisti attivi da anni nel settore.

Tanti gli argomenti che verranno affrontati nel corso della giornata: il Destination Marketing, con l’applicazione di strategie promozionali delle destinazioni turistiche; l’Inbound Marketing e l’insieme delle tecniche che permette di farsi trovare dai potenziali clienti, l’analisi dei dati statistici della città di Napoli, il confronto tra strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, e il Revenue Management con la presentazione di un nuovo software capace di migliorare le performance sui ricavi delle strutture ricettive. Interverranno Giuseppe Taranto (Hotel General Manager), Massimo Milone (Hotel Resident Manager), Giulio Gambaredella (Consulente Alberghiero- Sales Blitz), Anna Cioffi (Hotel & B&B Owner), Ivan Mazzella e Daniele Calise (Consulenti Alberghieri- Hotels Revenue). Moderano, Gianluca Balzano (Revenue Manager Best Western Hotel Plaza), Gaetano Castellano (Hotel Veteran Coach) e Gianni Filisdeo (Consulente Alberghiero- Hotels Revenue). Rientrano nel team del Web marketing day ma non presenti alla kermesse: Sabato Colella (Consulente Alberghiero) e Domenico De Vanna (Consulente Alberghiero- DDV Management). Sponsor ufficiali sono: il Best Western Hotel Plaza, la Lavanderia Industriale T.D.M, che vanta una tradizione di prodotti di qualità, la Manageritalia, Federazione Nazionale dei dirigenti, quadri e professionisti del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato. Il successo delle passate edizioni conferma che il Web Marketing Day, è ormai ormai un appuntamento fisso e consolidato a Napoli, occasione unica ed imperdibile per tutti coloro che desiderano dare nuovo vigore al turismo, sfruttando le risorse che il web offre.

E’ possibile registrarsi on line sul sito:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-web-marketing-day-napoli-31931591249

http://wmday.it/pronti-la-settima-edizione-del-wmday-napoli/