Unicredit torna al prezzo pre-aumento, ultimi giorni per adesione

Unicredit sale oltre il prezzo rettificato pre-aumento all’inizio dell’ultima settimana utile per sottoscrivere l’operazione di aumento di capitale da 13 miliardi di euro. Il titolo in apertura era il migliore del Ftse Mib guadagnando quasi il 2% a 13,13 euro per azione (poi ha ridotto i guadagni): nell’ultima seduta prima dell’avvio dell’operazione, il prezzo delle azioni ordinarie di Unicredit era stato rettificato da 26,16 euro a 13,11 euro dopo lo stacco del diritto di opzione a 13,15 euro. Venerdì scorso si è conclusa la fase di negoziazione dei diritti (12,35 euro l’ultimo prezzo)- che permettevano ai detentori di 5 diritti di sottoscrivere 13 nuove azioni a 8,09 euro ciascuna – e fino al 23 febbraio sarà possibile l’esercizio delle opzioni per aderire alla ricapitalizzazione. Gli eventuali diritti inoptati saranno venduti sul mercato dal 27 febbraio al 3 marzo.

Il titolo aveva chiuso in rialzo anche venerdì, nell’ultimo giorno utile per trattare in Borsa i diritti sull’aumento di capitale da 13 miliardi di euro. I titoli avevano chiuso a 12,9 euro, in progresso del 2,1%. I diritti sono volati dell’8,81%, attestandosi a 12,35 euro. Il titolo ha chiuso in netto rialzo (+2,14% a 12,9 euro), in controtendenza rispetto all’andamento negativo di Piazza Affari. L’andamento della scorsa settimana è stato lievemente positivo: venerdi 10 febbraio il titolo aveva chiuso a quota 12,61 euro. Le banche del consorzio di garanzia si sono impegnate a sottoscrivere le azioni di nuova emissione non sottoscritte al termine dell’operazione. Coloro che hanno deciso di non aderire all’aumento vedranno fortemente diluita la propria quota in Unicredit, attorno al 70 per cento. Oggi Allianz, azionista del gruppo bancario, ha annunciato che sosterrà l’aumento di capitale di Unicredit per la quota di sua competenza.

Fondazione Crt aderisce ad aumento

La Fondazione Crt (Cassa di risparmio di Torino) intanto ha sottoscritto l’aumento di capitale di Unicredit per l’intera quota pari all’1,7%. Lo ha detto il presidente Giovanni Quaglia a margine di un incontro su sovraindebitamento e usura. «Tutto fatto, tutto concluso venerdì scorso», ha spiegato Quaglia che ha precisato che l’esborso è di circa 220 milioni di euro. «La quota che deteniamo ora è pari all’1,7% rispetto al 2,2% di qualche tempo fa».

Andrea Fontana, Il Sole 24 Ore Radiocor Plus