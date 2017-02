Così Vladimir Putin è diventato uno dei leader più temuti al mondo

Il presidente russo Vladimir Putin è rapidamente diventato uno dei politici più potenti e temuti al mondo.

Ma la sua scalata verso l’alto è stata lunga – ha trascorso anni lavorando per l’intelligence russa e nella politica locale, prima di diventare il leader del Paese. E Putin potrebbe diventare ancora più rilevante nei prossimi anni.

Ecco come Putin è salito al potere e il motivo per cui è così temuto.

.

L’ascesa

Origini e carriera al KGB

Putin è nato in una famiglia della classe operaia a Leningrado nel 1952. Il padre era un veterano di guerra decorato e operaio di fabbrica. Figlio unico, Putin è cresciuto in un appartamento del comune in stile Unione sovietica con altre due famiglie, com’era tipico a quei tempi.

Da ragazzo Putin amava i romanzi e i telefilm spionaggio. Quando era ancora a scuola, è andato ai servizi segreti del KGB e ha chiesto come poteva farne parte, come riporta il libro del giornalista Ben Judah “Fragile Empire: How Russia Fell In and Out of Love with Vladimir Putin” (Impero Fragile: come la Russia si è innamorata e disinnamorata di Vladimir Putin).

Le persone al quartier generale del KGB gli hanno detto di lavorare duro e di studiare legge. E Putin ha fatto esattamente questo, alla Leningrado State University, e successivamente ha trascorso 17 anni come agente di medio livello lavorando nell’intelligence straniera. E’ stato in questo periodo che ha avuto un’esperienza che per alcuni esperti ha rappresentato un momento decisivo nella sua vita. A Dresda nel 1989, una folla anticomunista si era formata davanti agli uffici del KGB. Putin ha raccontato che gli era stato detto il KGB non poteva fare nulla senza ricevere ordini da Mosca, e Mosca non aveva detto una parola.

“Il fatto che ‘Mosca tacesse’, mi ha dato la sensazione che il Paese non esistesse più” Putin ha detto in seguito, secondo quanto riporta il libro di Judah. “Che fosse sparito. Era chiaro che l’Unione Sovietica era malata e che aveva una malattia terminale senza una cura -. Una paralisi di potere”.

“Per Putin e la sua generazione, quelli che non provenivano da famiglie intellettuali, che avevano creduto a quello che era stato detto loro riguardo al successo della superpotenza URSS, e che non avevano messo in discussione la propaganda, o che volevano ciò che non avevano – quel momento fu una cicatrice definitiva” scrive Judah.

Come presidente, Putin è noto per il suo nazionalismo e patriottismo – tratti che si possono far risalire alla sua giovinezza. Un profilo di Putin pubblicato nel 2000 sul The Washington Post sosteneva che una volta si rifiutò di leggere un libro di un disertore sovietico perché non “leggo libri scritti da persone che hanno tradito la Patria”.

Gli inizi di una carriera politica

Nel 1991, Putin era stato ufficialmente messo a riposo dal KGB. Era tornato a Leningrado, che ormai si chiamava San Pietroburgo, e lavorava per il primo sindaco democratico della città (e suo ex professore di diritto) Anatoly Sobchak.

Putin ha lavorato per lo più dietro le quinte e mantenuto un profilo basso. A quanto si dice era “l’uomo che doveva valutare se le cose avevano bisogno di essere fatte” e “l’uomo indispensabile di Sobchak”.

Judah ha scritto che Putin ha appreso la sua tecnica politica da Sobchak, che era noto per avere forti tendenze autoritarie.

Putin è stato fedele a Sobchak. Quando Sobchak non venne rieletto come sindaco, il vincitore offrì un posto a Putin. Ma Putin rifiutò, dicendo: “È meglio essere impiccato per la fedeltà che essere ricompensati per il tradimento”.

Nel 1996, Putin e la sua famiglia si trasferirono a Mosca. Lì, scalò rapidamente le gerarchie e divenne il capo del FSB, l’agenzia dei servizi segreti che è succeduta al KGB, nel 1998. Fu Boris Eltsin, allora presidente della Russia, a chiamare Putin per questa posizione. Newsweek ha riferito che si trattava di “un lavoro che il presidente avrebbe dato solo al più affidabile degli aiutanti”.

La nomina a primo ministro e la prima presidenza

Nell’agosto del 1999, Eltsin ha nominato Putin primo ministro della Russia – il quinto in meno di due anni. In Russia, il primo ministro è il secondo rango ufficiale più alto e risponde solo al presidente.

E poi, a Capodanno del 1999, Eltsin si è dimesso e ha nominato Putin come presidente ad interim.

Putin poi ha vinto le elezioni di marzo. Molti pensavano che Eltsin avesse spinto Putin alla presidenza per proteggere se stesso. La guerra in Cecenia, in cui le forze russe stavano combattendo i separatisti che volevano l’indipendenza della regione, stava iniziando a spostarsi verso sud, e i suoi indici di gradimento erano in calo.

Una delle prime mosse di Putin è stata quella di graziare Eltsin, dandogli l’“immunità da indagini penali o amministrative, compresa la protezione dei suoi documenti, della residenza e di altri beni passibili di perquisizione e sequestro”. Durante il suo primo mandato, Putin si è concentrato principalmente sulla politica interna. Aveva due punti all’ordine del giorno: la guerra con la Cecenia e gli oligarchi dell’era Eltsin.

Putin ha ereditato la Russia in un momento particolarmente complicato. Il Paese era nel bel mezzo di un conflitto con la Cecenia – una regione che è ufficialmente considerata assoggettata alla Russia.

Inoltre, gli oligarchi dell’era Eltsin erano sempre più interessati ad espandere la loro influenza politica.

Putin aveva capito che gli oligarchi avevano il potenziale per essere più potenti di lui, così ha raggiunto un accordo con loro.

Secondo il Council on Foreign Relations, “Nel luglio [2000], Putin ha detto agli oligarchi che non avrebbe interferito con le loro imprese o ri-nazionalizzato le risorse statali, ma soltanto se fossero rimasti fuori dalla politica – vale a dire, fino a quando non avessero contestato o criticato il presidente”.

E con la seconda guerra cecena, Putin ha creato la sua fama di “uomo d’azione”.

Nel 2002, un teatro di Mosca venne sequestrato da 40 militanti ceceni, guidati dal signore della guerra Movsar Barayev. Durante i tre giorni di calvario, 129 dei 912 ostaggi morirono.

Questo è stato un momento critico per Putin, e molti si aspettavano che la sua approvazione interna precipitasse. Ma la sua “gestione spietata dell’assedio e il suo rifiuto di negoziare con i rapitori ha ulteriormente consolidato la sua fama di uomo d’azione”. Il suo indice di gradimento è salito all’83%, una volta che era tutto finito.

La rielezione

Nel 2004, Putin è stato rieletto per un secondo mandato. Ha continuato a concentrarsi sulla politica interna, ma ha attirato forti critiche per il suo giro di vite sui media. Anna Politkovskaya, giornalista, è stata assassinata nell’ingresso del suo appartamento nel 2006, dopo aver scritto sulla corruzione nell’esercito russo nei confronti della Cecenia. È stata uccisa il giorno del compleanno di Putin, ma Putin ha negato qualsiasi coinvolgimento, dicendo che la sua morte avrebbe fatto più male alla Russia dei suoi articoli.

Settimane dopo la morte di Politkovskaya, un disertore del FSB è stato avvelenato a Londra. Nonostante tutto questo, Putin sembrava, nel complesso, essere benvoluto. Durante i suoi primi due mandati, il PIL della Russia è aumentato del 70%, e gli investimenti sono aumentati del 125%.

La Russia di Putin è stata fortunata per il fatto che il Paese in gran parte facesse affidamento sul petrolio; più tardi la caduta dei prezzi del petrolio prezzi ha infatti mostrato quanta differenza faccia nell’economia del Paese.

Secondo mandato come primo ministro

Nel 2008, Dmitry Medvedev è stato eletto presidente. Il giorno dopo, ha nominato Putin come nuovo primo ministro. E poi è arrivata la crisi finanziaria globale. L’economia russa è stata colpita in maniera particolarmente dura perché aveva fatto grande affidamento sugli investimenti occidentali.

Inoltre, la crisi ha mostrato come l’economia russa dipendesse dal petrolio e dal gas e in che modo l’industria fosse intrecciata con la politica economica del Paese, secondo la Brookings Institution.

In quello stesso anno, la Russia è stata coinvolta in un conflitto internazionale di cinque giorni, la guerra russo-georgiana, con la Georgia e le regioni dell’Ossezia meridionale e dell’Abkhazia.

Le due regioni hanno cercato dal 1990 di ottenere l’indipendenza formale – e il riconoscimento della Russia della loro indipendenza è stato condannato dalle nazioni occidentali. L’Ossezia del Sud è ancora considerata “ufficialmente parte della Georgia”, e la Georgia considera l‘Abkhazia una regione “separatista”.

L’attuale presidenza

Nel 2012, Putin ha vinto la sua terza elezione presidenziale – un mandato di sei anni. Questa elezione è stata controversa. La costituzionalità di un terzo mandato è stata messa in discussione, e i critici hanno detto che c’era stata frode elettorale. Ma, ufficialmente, Putin ha ottenuto quasi il 64% dei voti.

Nel mese di marzo 2014, Putin ha catturato l’attenzione del mondo quando ha annesso la Crimea in una delle più complesse e controverse mosse geopolitiche dell’anno. L’estromesso presidente pro-Russia dell’Ucraina, Viktor Yanukovich, ha inviato una lettera a Putin chiedendogli di usare l’esercito russo per “ristabilire la legge e l’ordine in Ucraina”. Il Parlamento russo ha concesso a Putin “ampio potere di usare la forza militare in risposta allo sconvolgimento politico in Ucraina che aveva defenestrato l’alleato del Cremlino e installato un nuovo governo, fermamente filo-occidentale; il governo ucraino di Kiev ha minacciato guerra se la Russia avesse inviato ancora truppe in Ucraina”, ha riportato il New York Times.

Il 2 marzo, la Russia ha preso il controllo completo della Crimea. Più di recente, Putin ha iniziato a esplorare un rapporto con la Cina – soprattutto perché la Russia ha bisogno di altri partner commerciali dopo che l’Occidente ha imposto delle sanzioni per le sue azioni.

La minaccia di Putin per l’Occidente

L’ordine mondiale liberale

Gli esperti temono che l’ordine del mondo liberale – l’idea che i Paesi dovrebbero intervenire in altre nazioni in cui i valori liberali sono a rischio – sia in pericolo. Trump sembra condividere le idee di Putin sulla NATO ed è arrivato fino al punto di chiamarla “obsoleta”. Se la NATO dovesse disintegrarsi, sarebbe una vittoria per Putin. Sta espandendo il potere della Russia in tutto il mondo, tra cui in Medio Oriente, e la NATO è un ostacolo che gli impedisce di estendere ulteriormente la sua influenza in tutta l’Europa orientale.

E la Russia, negli ultimi anni, non ha avuto rapporti amichevoli con gli Stati Uniti.

Il tenente generale russo in pensione Evgeny Buzhinsky ha detto alla BBC l’anno scorso che la Russia vede l’Occidente come soggetto belligerante, citando le sanzioni contro la Russia e l’esclusione della squadra paraolimpica russa dalle Olimpiadi di Rio per ben documentato doping sponsorizzato dallo stato, come un’aggressione occidentale contro la Russia.

“Certo che c’è una reazione. Per come la vede la Russia e per come la vede Putin, si tratta di un confronto su larga scala su tutti i fronti. Se si vuole un confronto, se ne otterrà uno”, ha detto alla BBC Buzhinsky. “Ma non sarà un confronto che non pregiudicherà gli interessi degli Stati Uniti. Si vuole un confronto, se ne avrà uno che coinvolge tutto il mondo”.

L’assassinio dei dissidenti

Molti critici del Cremlino sono morti per avvelenamento negli ultimi anni. Un caso eclatante è stato quello di Alexander Litvinenko, un ex agente del Kgb morto nelle settimane successive all’aver bevuto una tazza di tè avvelenato in un hotel di Londra nel 2006. Un’inchiesta britannica ha accusato degli agenti del FSB.

Più di recente, Vladimir Kara-Murza, un critico del Cremlino, è stato ricoverato in ospedale a causa di quello che sua moglie ha detto era “un’intossicazione acuta dovuta a una sostanza non definita”. Era stato avvelenato anche nel 2015.

Considerando quanto strettamente Putin controlli il suo governo, è improbabile che non fosse a conoscenza di operazioni del governo per neutralizzare i presunti nemici.

Il New York Times ha osservato di recente che l’Unione Sovietica ha utilizzato tale tattica ampiamente per mettere a tacere gli oppositori.

“Gli omicidi politici stanno ancora giocando un ruolo di primo piano nella politica estera del Cremlino, lo strumento più brutale in un repertorio in espansione di tattiche intimidatorie destinate a mettere a tacere o comunque a intimidire le critiche in patria e all’estero”, ha scritto il Times.

Tali omicidi sono spesso realizzati con un livello di abilità che suggerisce che è improbabile che sia stato fatto da malviventi ingaggiati come killer.

“Contrariamente a quanto comunemente si pensa, non ci sono sicari a noleggio altamente qualificati” ha detto al Times Mark Galeotti, professore alla New York University e autorità nel campo dei servizi di sicurezza russi. “Se si tratta di un lavoro qualificato, allora significa che è patrimonio dello stato”.

La tendenza a fare l’uomo forte

Putin mette una cura maniacale nella costruzione della sua immagine di uomo forte forte – e ci sono un sacco di foto di lui a torso nudo nel deserto che lo dimostrano.

Ed esistono un certo numero di aneddoti su di lui che mettono in luce questo lato.

Nel 2013, il proprietario del New England Patriots Robert Kraft ha raccontato una storia nel corso di una serata di gala al Waldorf-Astoria di New York su come Putin abbia presumibilmente rubato il suo anello del Super Bowl del 2004, mentre Kraft era in visita in Russia nel 2005.

“Mi sono tolto l’anello e l’ho mostrato [a Putin], e lui lo ha indossato e ha detto, ‘posso uccidere qualcuno con questo anello’” ha raccontato Kraft. “Ho teso la mano ma lui se lo è messo in tasca, e tre uomini del Kgb gli si sono messi intorno e sono usciti con lui”. Rappresentanti di Putin hanno negato la storia.

Putin inoltre non è stato gentile con i suoi avversari. A parte le accuse di aver autorizzato gli omicidi di giornalisti e dissidenti, Putin è conosciuto per l’uso di tattiche intimidatorie per dissuadere la gente.

Mikhail Khodorkovsky, uno degli ex uomini più ricchi della Russia, che ha acquisito il gigante energetico Yukos nel 1990, una volta ha tenuto una presentazione sulla corruzione in Russia per Putin e alcuni uomini d’affari. In seguito, il governo ha accusato Khodorkovsky e i suoi colleghi di evasione fiscale. In seguito è stato imprigionato e ora vive in esilio.

Putin e Trump

Sia Putin che Trump hanno atteggiamenti nazionalistici – Putin promuove fortemente il nazionalismo russo, e i principi di Trump sono di rendere di nuovo grande l’America e di metterla sempre al primo posto.

Trump ha anche elogiato direttamente Putin in diverse occasioni. Nel mese di settembre, Trump ha detto che Putin “ha un controllo molto forte” sul suo Paese, e che, sebbene a lui non piaccia il sistema russo di governo, Putin è stato più “leader” di quanto non lo sia stato Barack Obama come presidente degli Stati Uniti. The New Republic ragionava, nel mese di settembre, sul perché Trump sembrasse così attratto dalla politica di Putin: “La politica estera di Putin si basa su un’affermazione esplicita di interesse nazionale, anche a dispetto delle norme internazionali. In questo senso, Putin è molto più vicino di Obama al tipo di politica estera che Trump ha delineato. Inoltre, Putin è un autocrate che può ottenere che le cose vengano fatte senza preoccuparsi dell’approvazione da parte del Congresso o del rifiuto di una Corte Suprema.

“Per come la vede Trump, Putin ha reso la Russia di nuovo grande. E considerato il modo in cui Trump parla di raggiungere i suoi obiettivi politici – ognuno farà quello che dico, credetemi – è chiaro che Putin sia il suo modello di leadership”.

Pamela Engel, Business Insider Italia