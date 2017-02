Apple cresce grazie alle previsioni di un prossimo boom di iPhone 8

Apple è cresciuta dell’1,04%, pari a 130,42 dollari per azione, per le voci di un prossimo ciclo di rinnovamento degli iPhone.

Le vendite dell’iPhone erano calate dell’8% nell’anno fiscale 2016, e di conseguenza Apple ha subito una battuta d’arresto. Nuovi dati dell’analista Toni Sacconaghi Jr. di Bernstein e del suo team suggeriscono che i prossimi due anni faranno apparire questo periodo come un contrattempo. La “base installata” di utenti iPhone è adesso così imponente, e il tasso di rinnovamento annuale così costante, che le vendite future di iPhone saranno trascinate da un “superciclo” che si genererà da solo.

“I nostri analisti indicano che la base installata di iPhone sarà circa dell’80% più ampia all’inizio dell’ciclo iPhone 8 rispetto al già forte ciclo iPhone 6″, ha scritto in una recente comunicazione ai clienti. Secondo Sacconaghi, l’attuale base installata di utenti iPhone è di circa 691 milioni di telefoni. Si stima che per il 2018 tale cifra crescerà a 855 milioni.

