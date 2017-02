Esenzione Irap per le imprese nate nel 2016 in Liguria

Per la durata di cinque anni

Le imprese nate nel 2016 in Liguria hanno diritto all’esenzione Irap (Imposta regionale per le attività produttive) per cinque anni. Ma è necessario presentare domanda in via telematica entro il 31 marzo. Hanno diritto all’ esenzione dall’Irap per cinque anni tutte le imprese nate in Liguria dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016.

L’azzeramento dell’Irap è un intervento disposto dalla Regione e dedicato alle nuove attività, al fine di rivitalizzare il tessuto produttivo ligure, composto per la maggior parte da micro, piccole e medie imprese, per migliorare la loro capacità di investimento e sostenere i loro progetti di crescita futura.

Richiedere l’esenzione dall’Irap è facile ed è possibile farlo direttamente online seguendo questi quattro passi:

1. andare sul sito www.impresainliguria.it e cliccare sul box dedicato all’esenzione Irap;

2. verificare di essere in possesso dei requisiti per presentare la domanda di esenzione e controllare il codice Ateco 2007 per classificare la propria attività economica;

3. scaricare i modelli di “dichiarazione sostitutiva” e di “autocertificazione per la dichiarazione di inizio attività” (modello 1 e modello 2);

4. inviare i moduli, compilati in tutte le loro parti, entro il 31 marzo 2017, esclusivamente a mezzo posta certificata Pec a: protocollo@pec.regione.liguria.it.

La Stampa