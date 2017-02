Msc acquista il 49% del gruppo Messina: c’è la firma

La famiglia Messina, nella tarda serata di ieri, ha firmato un memorandum of understanding con Msc per la cessione del 49% del gruppo genovese alla realtà guidata da Gianluigi Aponte. Rientrano nell’accordo il terminal Messina, la compagnia di navigazione e gli uffici del gruppo Messina nel centro di Genova. Lo rivelano al Secolo XIX/The MediTelegraph fonti vicine al dossier.

Nei giorni scorsi, come anticipato dal Secolo XIX/TheMediTelegraph, nella sede di Banca Carige a Genova, si sono seduti attorno ad un tavolo Ignazio e Stefano Messina, Andrea Gais, Vittorio Malacalza con i vertici di Banca Carige e Gianluigi Aponte, calato a Genova da solo e rientrato a Ginevra dopo un veloce giro in città. I due gruppi «grazie anche alla disponibilità manifestata dalla banca», avevano detto che avrebbero «proseguito il percorso con l’obiettivo di pervenire ad un accordo».

