‘iPhone 8, via il tasto Home: avrà un’area ”touch” S

Secondo un analista di KGI, Apple eliminerà lo storico tasto Home fisico da iPhone 8, sostituendolo con un’area touch multifunzione

DIMENTICATE il tasto fisico Home: iPhone 8 lo manderà in pensione. L’indiscrezione arriva da Ming-Chi Kuo, noto analista KGI del settore smartphone. Per poter operare questa rivoluzione, Apple modificherà profondamente il design del suo prossimo melafonino, introducendo quella che verrà chiamata Function Area. Si tratterà di un’area touch multifunzione, che potrebbe essere mutuata, in parte, dalla Touch Bar dei nuovi Macbook Pro. La logica del colosso di Cupertino sarà quella di ridurre al minimo le cornici di iPhone 8, eliminando tutti i pulsanti visibili nella parte frontale. Uno smartphone borderless dunque, seguendo quello che sarà il trend dominante per il 2017.

La Function Area sostituirà anche il Touch ID, con Apple che potrebbe adottare una nuova tecnologia biometrica in grado di riconoscere l’impronta digitale. Non è chiaro quali saranno le funzionalità specifiche di questa area, per la quale la mela morsicata integrerà soluzioni software all’interno di iOS 11. Tutto questo avrà necessariamente ripercussioni sulle dimensioni di iPhone 8. Kuo mostra nel proprio report che, sommando display e Function Area, si raggiungeranno i 5,8 pollici di diagonale, pur mantenendo dimensioni generali equiparabili a quelle dell’attuale iPhone 7 (dotato di schermo da 4.7 pollici).

Un ruolo fondamentale, per raggiungere questo risultato, sarà ricoperto dall’adozione di pannelli OLED, a discapito dei TFT-LCD, caratterizzati da dimensioni fisiche inferiori a parità di diagonale. L’iPhone del decennale si appresta dunque ad introdurre una serie di novità, nella logica di continuare a distanziare i sempre più agguerriti concorrenti.

