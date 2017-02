Huawei testa assistente digitale

Bloomberg, al lavoro oltre 100 ingegneri

sfida Apple non solo sul fronte vendite ma anche sulle funzionalità degli smartphone. Secondo Bloomberg, l’azienda asiatica sarebbe al lavoro per il lancio di un assistente digitale come Siri. Fonti interne – spiega Bloomberg – riferiscono che un gruppo di oltre cento ingeneri avrebbe iniziato lo sviluppo negli uffici di Shenzhen, in Cina. L’obiettivo è ridurre le distanze tecnologiche che si sono create con big del settore come Apple, ma anche Google, Amazon e Samsung.

Secondo le indiscrezioni il nuovo assistente digitale sarà disponibile solo in cinese, per gli utenti del paese. Al di fuori della Cina, invece, Huawei dovrebbe per il momento continuare ad utilizzare i servizi di Google e Amazon, assenti nella Repubblica Popolare. Nel paese molti servizi offerti da Google con il sistema operativo Android sono bloccati per restrizioni governative.

ANSA