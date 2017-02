Yahoo-Verizon, vendita a sconto e l’intesa si avvicina

Sembra più vicino l’accordo tra Verizon Communications e Yahoo per la compravendita delle attività core del portale americano. Secondo indiscrezioni, uno sconto di circa 300 milioni di dollari (283,5 milioni di euro) ha facilitato il confronto, rallentato dopo che Yahoo ha reso noto di essere stato il bersaglio di due attacchi di pirateria informatica. Inizialmente il valore dell’operazione era di 4,8 miliardi di dollari (4,5 miliardi di euro). L’intesa non è ancora data per certa e procedono le indagini di Verizon sul reale stato di salute delle attività core di Yahoo.

ItaliaOggi