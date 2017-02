Massimiliano Prato, nominato chief operating officer di Casta Diva Group

Il 15 febbraio 2017 Casta Diva Group, multinazionale attiva nel settore della comunicazione quotata su AIM Italia, ha annunciato la nomina di Massimiliano Prato come chief operating officer.

Nato a Milano nel 1975, laureato in comunicazione e immediatamente, Prato ha iniziato la sua carriera in Clip Television (parte di Film Master Group), per proseguire poi in Mediaset, DPR Eventi, Euphon, Poste Italiane, Jakala Events e Alessandro Rosso Group.