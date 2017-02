Giglio group acquisisce Evolve

Giglio group compra Evolve, società specializzata in e-commerce e controllata da Tessilform, più conosciuta con il marchio di abbigliamento Patrizia Pepe. Tessilform diventerà azionista all’8% circa del gruppo che fa capo ad Alessandro Giglio (con circa il 53% post-ricapitalizzazione) e Ntt Docomo (secondo azionista al 13%). L’operazione da 5,4 mln permette a Giglio anche di offrire servizi a ciclo completo, dalla produzione di contenuti editoriali in tv per il made in Italy fino alla vendita online (al consumatore finale e ad altri rivenditori), passando per logistica e gestione dell’invenduto. Con l’acquisizione la previsione è di diventare un gruppo da quasi 100 milioni di fatturato. Gruppo che programma entro l’estate il passaggio in Borsa al listino Star dall’attuale Aim.

Per Giglio il 2016 si chiude con ricavi per 34,7 mln (consolidando altre acquisizioni) dai precedenti 14 mln. L‘ebitda passa a 8 mln da 4,7 mln mentre l’utile netto è di 1,7 mln (era pari a un mln a fine 2015).

di Marco A. Capisani, ItaliaOggi