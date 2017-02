A sorpresa torna il Nokia 3310

Il telefono, tra i più venduti di sempre (126 milioni di pezzi), troverà nuova vita tra pochi giorni

È il più amato e il più venduto di sempre. È il Nokia 3310, lo storico cellulare lanciato dalla casa finlandese nel settembre 2000, che a sorpresa tornerà sul mercato tra pochi giorni. Lo ha anticipato HMD Global Oy, l’azienda che ha comprato i diritti del marchio Nokia per la telefonia tradizionale, dopo l’acquisizione della parte industriale del gigante finlandese da parte di Microsoft. L’erede del 3310 avrà un prezzo di 59 euro circa e connessione 3G: potrebbe essere il “dumb phone” del futuro.

Al prossimo Mobile World Congress, che si terrà tra pochi giorni a Barcellona, HMD presenterà anche tre modelli di telefoni Nokia (chiamati semplicemente con un numero: 3, 5 e 6). Ma la stampa e gli appassionati di tutto il mondo sono entrati in fibrillazione quando sono filtrate le notizie di un altro prodotto: un omaggio al 3310, il Nokia più famoso di sempre.

Il mitico telefonino 2G, con il gioco più additivo di una droga (il celeberrimo Snake II), è ancora un oggetto di culto tra gli appassionati di tutto il mondo e non solo. Venne venduto in 126 milioni di esemplari dal 2000 al 2005, ma a sorpresa si scopre che è ancora usato da alcuni irriducibili (semplicemente “perché funziona”), e in Cina ancora vengono prodotte batterie compatibili. Il Nokia 3310 ed è considerato una specie di telefono indistruttibile: schermo in bianco e nero, guscio personalizzabile con le oggi introvabili Xpress-On, resistenza superiore.

Un telefono hipster per definizione. Unica funzione smart: gli sms. Niente fotocamera o altre tecnologie del futuro (se non la possibilità di aggiornare i logo degli operatori tramite speciali sms), il Nokia 3310 si è conquistato la sua reputazione grazie a una performance e resistenza unica. Prendeva segnale anche sottoterra, rapidissimo nell’aggancio della linea, poteva volare fuori da borse e borsette innumerevoli volte senza rompersi: come un puzzle si divideva in tre (batteria, cover frontale e corpo del telefono) per poi ripartire come se niente fosse. Tra gli aneddoti di una vita, c’è chi narra di averlo usato per giocare a pallone (ovviamente senza riuscire a romperlo). Soprattutto, la batteria del Nokia 3310 durava una settimana.

Oggi HMD vuole rilanciare il nuovo Nokia 3310 a 59 euro: ancora nessun particolare è stato svelato, anche se sicuramente dovrà essere un telefono almeno 3G, perché in un paio di anni le reti Gsm 2G verranno spente. Secondo alcune fonti, invece, potrebbe costare addirittura 39 euro (con vendita online), niente touch, doppia Sim, 30 giorni di stand-by e 22 ore di chiamate, con radio fm, player mp3, fotocamera da 2 megapixel e schermo da 2,4 pollici. Molto simile al Nokia 150 lanciato lo scorso dicembre, di cui potrebbe essere una riedizione limitata “Nokia 3310”.Appuntamento quindi a Barcellona, allo stand HMD, il 26 gennaio prossimo per saperne di più: se il nuovo 3310 venderà anche solo la metà del suo illustre antenato, sarà un successo planetario.

di Antonio Dini, La Stampa